Partizan - Baskonija, uživo: Karlik i Braun odlični, crno-bijeli vode u Areni 0
kk partizan baskonija uzivo prenos arena sport
kk partizan baskonija uzivo prenos arena sport
Partizan - Baskonija, uživo: Karlik i Braun odlični, crno-bijeli vode u Areni

Partizan dočekuje Baskoniju u posljednjem meču Evrolige u tekućoj sezoni.

Partizan igra posljednji meč u Evroligi, dočekuje Baskoniju i oprostiće se od elitnog takmičenja. Ekipa Đoana Penjaroje pokušaće pobjedom da završi takmičenje i da upiše 16. trijumf u 38. kolu šampionata.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
21:21

Strelci na poluvremenu

Partizan: Džouns 7 (3as, 3sk), Milton 4, Osetkovski, Nakić 2, Pokuševski 3, Braun 9, Radanov, Bonga, Lakić 3, Džekiri 9, Fernando 5, Kalates 2 (5sk, 3as)

Baskonija: Hauard 6, Dijakite 11, Simons 2 (3as), Nouel, Viljar 2, Omoruji 3, Kuruks, Luvavu 5 (4sk), Spanjolo, Forest 6, Radzevičijus 4, Friš

21:18

20' - Partizan vodi na poluvremenu

Završeno je prvo poluvrijeme, Partizan vodi u Areni - 44:39.

21:10

19' - Fernando zakucava, novi tajm-aut

Fernando snažno zakucava poslije dodavanja Džounsa odmah je uslijedio tajm-aut Galbijatija - 44:35.

21:07

18' - Pokuševski pod faulom

Pokuševski pogađa pod faulom i daje dodatno bacanje - 41:33.

21:01

16' - Karlik za tri

Džouns pogađa svoju prvu trojku na utakmici - 38:30.

21:00

14' - Džekiri polovičan sa penala

Omoruji i Simons pogađaju na jednoj strani, a onda Džekiri polovično izvodi penale - 33:27.

21:00

12' - Sterling Braun u seriji

Sterling Braun je u seriji, uvećava vođstvo Partizana - 30:22.

20:59

Karlik dobio MVP priznanje

Pred početak meča je Karliku Džounsu uručeno MVP priznanje za igrača mjeseca Evrolige.

20:51

10' - Partizan vodi u Areni

Izvor: MN PRESS

  Završena je prva četvrtina trojkom Brauna, Partizan vodi - 26:20.

20:51

9' - Lakić za vođstvo

Lakić pogađa trojku, Partizan vodi - 23:20.

20:40

6' - Prvi poeni za Nakića

Poslije 10 mjeseci pauze Mario Nakić postiže prve pene u dresu Partizana u novoj sezoni - 10:11.

20:37

4' - Fernando zakucava

Bruno Fernando snažno zakucava na dodavanje Karlika - 8:4.

20:37

3' - Džouns i Milton

Poeni Džouns i Miltona - 6:2.

20:36

1' - Poeni za Karlika

Prve poene na meču postiže Karlik Džouns - 2:0.

20:36

Startna petorka Partizana sa Nakićem

Penjaroja se odlučio za sljedeću petorku: Džouns, Milton, Nakić, Bonga, Fernando

20:35

Mario Nakić je u sastavu

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

  U sastavu Partizana je i Mario Nakić koji bi mogao da odigra prvi meč u novoj sezoni. Posljednji zvaničan meč odigrao je 19. juna 2025. godine protiv FMP-a i od tada se muči sa povredom.

19:52

Penjaroja vjeruje u pobjedu

Izvor: MN PRESS

  Đoan Penjaroja se oglasio pred meč sa Baskonijom.

"Očekuje nas posljednja utakmica u Evroligi, protiv još jednog veoma kvalitetnog protivnika. Baskonija je u odličnoj formi i to je ekipa koja je osvojila Kup kralja u Španiji. Nakon toga imali su nešto mirniji period od tri ili četiri nedjelje, ali sada ponovo igraju na veoma visokom nivou. Vezali su osam pobjeda zaredom u Evroligi i ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali vjerujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i završimo evroligašku sezonu pobjedom. Imamo sjajne navijače koji su u svakom trenutku uz tim i koji nas stalno podstiču da se borimo i takmičimo do samog kraja u svakoj utakmici", istakao je Penjaroja koji je nekada vodio tim iz Vitorije.

19:51

Posljednji meč Partizana u Evroligi u sezoni

Partizan nema šanse za prolaz u plej-of Evrolige i meč protiv Baskonije biće posljednji u elitnom takmičenju u tekućoj sezoni.

