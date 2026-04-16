Partizan - Baskonija, uživo: Karlik i Braun odlični, crno-bijeli vode u Areni

Partizan dočekuje Baskoniju u posljednjem meču Evrolige u tekućoj sezoni.
Partizan igra posljednji meč u Evroligi, dočekuje Baskoniju i oprostiće se od elitnog takmičenja. Ekipa Đoana Penjaroje pokušaće pobjedom da završi takmičenje i da upiše 16. trijumf u 38. kolu šampionata.
Strelci na poluvremenu
Partizan: Džouns 7 (3as, 3sk), Milton 4, Osetkovski, Nakić 2, Pokuševski 3, Braun 9, Radanov, Bonga, Lakić 3, Džekiri 9, Fernando 5, Kalates 2 (5sk, 3as)
Baskonija: Hauard 6, Dijakite 11, Simons 2 (3as), Nouel, Viljar 2, Omoruji 3, Kuruks, Luvavu 5 (4sk), Spanjolo, Forest 6, Radzevičijus 4, Friš
20' - Partizan vodi na poluvremenu
Završeno je prvo poluvrijeme, Partizan vodi u Areni - 44:39.
19' - Fernando zakucava, novi tajm-aut
Fernando snažno zakucava poslije dodavanja Džounsa odmah je uslijedio tajm-aut Galbijatija - 44:35.
18' - Pokuševski pod faulom
Pokuševski pogađa pod faulom i daje dodatno bacanje - 41:33.
16' - Karlik za tri
Džouns pogađa svoju prvu trojku na utakmici - 38:30.
14' - Džekiri polovičan sa penala
Omoruji i Simons pogađaju na jednoj strani, a onda Džekiri polovično izvodi penale - 33:27.
12' - Sterling Braun u seriji
Sterling Braun je u seriji, uvećava vođstvo Partizana - 30:22.
Karlik dobio MVP priznanje
Pred početak meča je Karliku Džounsu uručeno MVP priznanje za igrača mjeseca Evrolige.
MVP!@carlikjones @EuroLeague — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 16, 2026
10' - Partizan vodi u AreniIzvor: MN PRESS
Završena je prva četvrtina trojkom Brauna, Partizan vodi - 26:20.
9' - Lakić za vođstvo
Lakić pogađa trojku, Partizan vodi - 23:20.
6' - Prvi poeni za Nakića
Poslije 10 mjeseci pauze Mario Nakić postiže prve pene u dresu Partizana u novoj sezoni - 10:11.
4' - Fernando zakucava
Bruno Fernando snažno zakucava na dodavanje Karlika - 8:4.
3' - Džouns i Milton
Poeni Džouns i Miltona - 6:2.
1' - Poeni za Karlika
Prve poene na meču postiže Karlik Džouns - 2:0.
Startna petorka Partizana sa Nakićem
Penjaroja se odlučio za sljedeću petorku: Džouns, Milton, Nakić, Bonga, Fernando
Mario Nakić je u sastavuIzvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
U sastavu Partizana je i Mario Nakić koji bi mogao da odigra prvi meč u novoj sezoni. Posljednji zvaničan meč odigrao je 19. juna 2025. godine protiv FMP-a i od tada se muči sa povredom.
Penjaroja vjeruje u pobjeduIzvor: MN PRESS
Đoan Penjaroja se oglasio pred meč sa Baskonijom.
"Očekuje nas posljednja utakmica u Evroligi, protiv još jednog veoma kvalitetnog protivnika. Baskonija je u odličnoj formi i to je ekipa koja je osvojila Kup kralja u Španiji. Nakon toga imali su nešto mirniji period od tri ili četiri nedjelje, ali sada ponovo igraju na veoma visokom nivou. Vezali su osam pobjeda zaredom u Evroligi i ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali vjerujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i završimo evroligašku sezonu pobjedom. Imamo sjajne navijače koji su u svakom trenutku uz tim i koji nas stalno podstiču da se borimo i takmičimo do samog kraja u svakoj utakmici", istakao je Penjaroja koji je nekada vodio tim iz Vitorije.
Posljednji meč Partizana u Evroligi u sezoni
Partizan nema šanse za prolaz u plej-of Evrolige i meč protiv Baskonije biće posljednji u elitnom takmičenju u tekućoj sezoni.