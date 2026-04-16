Partizan - Baskonija, uživo: Karlik i Braun odlični, crno-bijeli vode u Areni

19 : 52

Penjaroja vjeruje u pobjedu

Izvor: MN PRESS

Đoan Penjaroja se oglasio pred meč sa Baskonijom.

"Očekuje nas posljednja utakmica u Evroligi, protiv još jednog veoma kvalitetnog protivnika. Baskonija je u odličnoj formi i to je ekipa koja je osvojila Kup kralja u Španiji. Nakon toga imali su nešto mirniji period od tri ili četiri nedjelje, ali sada ponovo igraju na veoma visokom nivou. Vezali su osam pobjeda zaredom u Evroligi i ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali vjerujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i završimo evroligašku sezonu pobjedom. Imamo sjajne navijače koji su u svakom trenutku uz tim i koji nas stalno podstiču da se borimo i takmičimo do samog kraja u svakoj utakmici", istakao je Penjaroja koji je nekada vodio tim iz Vitorije.