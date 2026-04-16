Real Madrid - Crvena zvezda uživo: Nova serija Španaca

21 : 23 15. minut: Serija i opet tajmaut - 45:36 Dobio je udarac u kuk od strane Gabrijela Deka Čima Moneke. a Džordan Nvora je izbloikran i poslije kontre je 40:36. Laki poeni za Tavareša - 42:36. Poslije serije Reala 9:0 idemo na tajmaut Saše Obradovića.

21 : 19 34. minut: Neriješeno! 36:36 Sjajan prodor Batlera i poeni za 32:28, a onda trojku daje Nikola Kalinić. Osman Garuba prolazi za 34:31, a poslije promašaja Kalinića Stefan Miljenović daje trojku - 34:34. Garuba udara rampu Batleru. Izundu je iznudio bacanja - 36:36.

21 : 11 32. minut: Ogromna serija i tajmaut Izundu nije poentirao, a u kontri je Teo Maledon poentira i sada je serija Reala 11:0 za 30:25. Konačno je faulom na Odželejom prekinuta serija jer je on poentirao sa penala - 30:26. Poslije serija grešaka Zvezde - 32:26 za Real. Tajmaut za Sašu Obradovića

21 : 06 Kraj prve četvrtine: Vodi Real 27:25 Vratio je Andres Feliz za 25:24, a poslije dobre odbrane na Miler-Mekintajeru, a Maldedon pogađa uz faul Hasijela Rivera. Idemo na odmor sa 27:25 za Real Madrid.

21 : 06 8. minut: Batleeeer! 25:19 Nije pogodio Maledon, a poslije nekoliko promašaja Reala na kraju pogađa Kampaco - 17:15. Dobrić vraća trojku - 20:15. Dek u kontri pogađa za 20:19, a izgleda da se nakon trojke Kampaca povrijedio Bolomboj. Fauliran je Rivero i pogodio je sa penala. U kontri je pogodio trojku Batler - 25:19.

20 : 56 TV Tajmaut - 17:12 za Zvezdu Okeke je takođe u formi i poentira, a Karter daje trojku - 17:12. Idemo na TV tajmaut.

20 : 54 4. minut: Nvora dominira - 14:10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Rampa Bolomboja i trojka Monekea, ali Real preokreće na 6:5. Poslije promašaja Okekea Nvora daje trojku - 8:6. Sa bacanja izjednačuje Real, a Nvora je dao još jednu trojku - 11:8. Ali ispod koša poentira Tavareš, ali Nvora daje poene iz prekršaj - 14:10

20 : 50 Počelo je konačno! 3:2 za Real Prvi poeni na meču sa bacanja za Džordana Nvoru - 2:0. Pogađa Čuma Okeke trojku za 3:2, a Miler-Mekintajer je istrošio napad Zvezde.

20 : 49 Tu su Đoković i Dončić La entrada de Luka Doncic y Novak Djokovic al Movistar Arena.@BSphere_pic.twitter.com/JTYJNEql9r — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM)April 16, 2026

20 : 46 POČINJE MEČ! Crvena zvezda počinje duel u Madridu. A na startu imamo minut odmora za Hose Emilija Santamariju, legendarnog fudbalera Real Madrida.

20 : 34 Dolaze Đoković i Dončić? Postoje informacije da će na ovom meču prisutni biti Novak Đoković i Luka Dončić. Vidjećemo da li je to istina.

20 : 34 Evo svih scenarija Izvor: TV Arena sport/screenshot

19 : 48 Zvezda će čekati Crvena zvezda može da bude šesta, sedma i deveta na tabeli na kraju takmičenja u Evroligi, a vidjećemo zavisno od svih utakmica ovog posljednjeg kola. Tako da će Crvena zvezda čekati petak i mečeve Žalgirisa, Panatinaikosa i Monaka kako bi se znao njen put.