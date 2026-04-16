Real Madrid - Crvena zvezda uživo: Nova serija Španaca

Crvena zvezda od 20:45 gostuje Real Madridu u meču posljednjeg kola regularnog dijela Evrolige.
Crvena zvezda igra posljednji meč u Evroligi ove sezone kada je u pitanju regularni dio sezone. Crveno-bijeli će od 20:45 u meču sa Realom odlučiti na kom će mjestu da završe i da li će igrati plejin ili plejof. Kalkulacija je mnogo, a jedna je jasna - da bi Crvena zvezda bila šesta, mora prvo da se pobijedi Real.
15. minut: Serija i opet tajmaut - 45:36
Dobio je udarac u kuk od strane Gabrijela Deka Čima Moneke. a Džordan Nvora je izbloikran i poslije kontre je 40:36. Laki poeni za Tavareša - 42:36. Poslije serije Reala 9:0 idemo na tajmaut Saše Obradovića.
34. minut: Neriješeno! 36:36
Sjajan prodor Batlera i poeni za 32:28, a onda trojku daje Nikola Kalinić. Osman Garuba prolazi za 34:31, a poslije promašaja Kalinića Stefan Miljenović daje trojku - 34:34. Garuba udara rampu Batleru. Izundu je iznudio bacanja - 36:36.
32. minut: Ogromna serija i tajmaut
Izundu nije poentirao, a u kontri je Teo Maledon poentira i sada je serija Reala 11:0 za 30:25. Konačno je faulom na Odželejom prekinuta serija jer je on poentirao sa penala - 30:26. Poslije serija grešaka Zvezde - 32:26 za Real. Tajmaut za Sašu Obradovića
Kraj prve četvrtine: Vodi Real 27:25
Vratio je Andres Feliz za 25:24, a poslije dobre odbrane na Miler-Mekintajeru, a Maldedon pogađa uz faul Hasijela Rivera. Idemo na odmor sa 27:25 za Real Madrid.
8. minut: Batleeeer! 25:19
Nije pogodio Maledon, a poslije nekoliko promašaja Reala na kraju pogađa Kampaco - 17:15. Dobrić vraća trojku - 20:15. Dek u kontri pogađa za 20:19, a izgleda da se nakon trojke Kampaca povrijedio Bolomboj. Fauliran je Rivero i pogodio je sa penala. U kontri je pogodio trojku Batler - 25:19.
TV Tajmaut - 17:12 za Zvezdu
Okeke je takođe u formi i poentira, a Karter daje trojku - 17:12. Idemo na TV tajmaut.
4. minut: Nvora dominira - 14:10
Rampa Bolomboja i trojka Monekea, ali Real preokreće na 6:5. Poslije promašaja Okekea Nvora daje trojku - 8:6. Sa bacanja izjednačuje Real, a Nvora je dao još jednu trojku - 11:8. Ali ispod koša poentira Tavareš, ali Nvora daje poene iz prekršaj - 14:10
Počelo je konačno! 3:2 za Real
Prvi poeni na meču sa bacanja za Džordana Nvoru - 2:0. Pogađa Čuma Okeke trojku za 3:2, a Miler-Mekintajer je istrošio napad Zvezde.
Tu su Đoković i Dončić
La entrada de Luka Doncic y Novak Djokovic al Movistar Arena.
@BSphere_pic.twitter.com/JTYJNEql9r— Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) April 16, 2026
POČINJE MEČ!
Crvena zvezda počinje duel u Madridu. A na startu imamo minut odmora za Hose Emilija Santamariju, legendarnog fudbalera Real Madrida.
Dolaze Đoković i Dončić?
Postoje informacije da će na ovom meču prisutni biti Novak Đoković i Luka Dončić. Vidjećemo da li je to istina.
Evo svih scenarija
Zvezda će čekati
Crvena zvezda može da bude šesta, sedma i deveta na tabeli na kraju takmičenja u Evroligi, a vidjećemo zavisno od svih utakmica ovog posljednjeg kola. Tako da će Crvena zvezda čekati petak i mečeve Žalgirisa, Panatinaikosa i Monaka kako bi se znao njen put.
