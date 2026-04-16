"Ovo ipak nije bilo koja ekipa": Saša Obradović objasnio šta je presudilo u Madridu

Saša Obradović je istakao da su sitnice koje ne rade dobro udaljile igrače Zvezde od boljeg rezultata na gostovanju Real Madridu.

Crvena zvezda nije pokazala svoje najbolje lice u Madridu. Real je slavio 103:82 i tako je završio sa snovima crveno-bijelih o direktnom plasmanu u četvrfinale. Na kraju meča je pred kamerama komentarisao igru svoje ekipe Saša Obradović. Istakao je da mnogo toga nije valjalo u igri, ali da su mali detalji doprinijeli da crveno-bijeli ovako izgube.

"Mnogo toga nije bilo savršeno, od malih stvari, izgubljenih 50:50 lopti. Sve je u malim detaljima koje su oni dobro uradili. Odbrana, možda smo našli način u trećoj četvrtini da se vratimo, ali nepotrebne izgubljene lopte i loši šutevi su nas doveli u situaciju da izgubimo meč", istakao je Saša Obradović.

Nešto kasnije je istakao pred kamerama "Arene sport" da nije Real bilo koji tim i da "kraljevski klub ne prašta nikakve greške".

"Ovo ipak nije bilo koja ekipa. Real Madrid kod kuće praktično nije izgubio utakmicu. Mi smo se pogubili u malim detaljima, izgubljenim loptama. Oni su uzimali ničije lopte, a to su sitne stvari koje rivala čine velikim. Mi u tim nekim stvarima nismo tako dobri. Nastavili smo sa greškama, to mora da se promijeni. To nije lako, ali neke pozitivne stvari iz prve pa i treće četvrtine možemo da uzmemo kao pozitivne", rekao je on i dodao: "Ne mogu sada da sumiram, treba mi ipak vremena za to."

