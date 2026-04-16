"Ovo ipak nije bilo koja ekipa": Saša Obradović objasnio šta je presudilo u Madridu

"Ovo ipak nije bilo koja ekipa": Saša Obradović objasnio šta je presudilo u Madridu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Saša Obradović je istakao da su sitnice koje ne rade dobro udaljile igrače Zvezde od boljeg rezultata na gostovanju Real Madridu.

"Ovo ipak nije bilo koja ekipa": Saša Obradović objasnio šta je presudilo u Madridu

Crvena zvezda nije pokazala svoje najbolje lice u Madridu. Real je slavio 103:82 i tako je završio sa snovima crveno-bijelih o direktnom plasmanu u četvrfinale. Na kraju meča je pred kamerama komentarisao igru svoje ekipe Saša Obradović. Istakao je da mnogo toga nije valjalo u igri, ali da su mali detalji doprinijeli da crveno-bijeli ovako izgube.

"Mnogo toga nije bilo savršeno, od malih stvari, izgubljenih 50:50 lopti. Sve je u malim detaljima koje su oni dobro uradili. Odbrana, možda smo našli način u trećoj četvrtini da se vratimo, ali nepotrebne izgubljene lopte i loši šutevi su nas doveli u situaciju da izgubimo meč", istakao je Saša Obradović. 

Nešto kasnije je istakao pred kamerama "Arene sport" da nije Real bilo koji tim i da "kraljevski klub ne prašta nikakve greške". 

"Ovo ipak nije bilo koja ekipa. Real Madrid kod kuće praktično nije izgubio utakmicu. Mi smo se pogubili u malim detaljima, izgubljenim loptama. Oni su uzimali ničije lopte, a to su sitne stvari koje rivala čine velikim. Mi u tim nekim stvarima nismo tako dobri. Nastavili smo sa greškama, to mora da se promijeni. To nije lako, ali neke pozitivne stvari iz prve pa i treće četvrtine možemo da uzmemo kao pozitivne", rekao je on i dodao: "Ne mogu sada da sumiram, treba mi ipak vremena za to."

Možda će vas zanimati

