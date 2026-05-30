Rafael Nadal: "Teže će oboriti moj nego rekord Novaka Đokovića"

Jedna rečenica se izdvaja iz dokumentarca o Rafaelu Nadalu i tiče se Novaka Đokovića.

Netfliks je predstavio dokumantarac o legendarnom španskom teniseru Rafaelu Nadalu, a jasno je da njegova istorijska priča nije mogla da prođe bez Novaka Đokovića. Njih dvojica su se susreli 60 puta na terenu, a većina ovih okršaja je bila epska. Srpski as je odnio pobjedu u međusobnom skoru, masters titulama, grend slemovima, ali Rafa smatra da je jedan njegov rekord nedodirljiv.

Nadal je osvojio 14 titula na Rolan Garosu što mu je donijelo titulu "kralja šljake". Tokom svjedočenja o karijeri je ovaj svoj uspjeh stavio ispred Novakovog od 24 grend slem titule.

"Moj rekord od 14 titula na Rolan Garosu biće teže nadmašiti nego Đokovićeva 24 grend slema."

U dokumentarcu govore članovi njegovog tima, porodice i najveći rivali, a najzanimljiviji su momenti u kojima govori sam Nadal. Jedan od najemotivnijih dijelova je onaj kada Španac govori o odluci da se penzioniše. Zapravo je otkrivena njegova poruka koju je poslao u grupni čet članovima svog tima. Dogodilo se to u avgustu 2024. godine kada je poražen od Nuna Boržesa.

"Nisam pronašao način da pronađem energiju da prevaziđem ovo, ili barem da pokušam. Pretpostavljam da je sav umor odigrao ulogu, ali iznad svega, nisam osjetio nikakvu unutrašnju snagu da pokušam da promijenim situaciju. Negdje sam između tuge i razočaranja što vidim da nisam u mogućnosti da igram onako kako treniram toliko dana. Tokom meča sam odlučio da se penzionišem. Mislim da ću se držati toga jer je ono što se danas dogodilo neprihvatljivo za mene".

Cijeli dokumentarac je inspirišući za sve profesionalne sportiste, a pogotove one koji se bore sa mentalnim problemima i povredama.

"Ne postoji samo jedan put do uspjeha. Ne morate da trpite stres koji sam ja trpio da biste postali ono što sam postao. Ali sam slijedio put koji mi je Toni postavio. I vjerujem da je to bio pravi put. Nisam pobjednik, ja sam takmičar. Pobjeda traje samo određeno vrijeme, ona je trenutna. Ono što me je uvijek motivisalo je želja da nastavim da se borim, jer zadovoljstvo dolazi iz teškoća".

Zanimljivo je i podsjećanje na istorijski duel u finalu Australijan Opena 2012. godine protiv Novaka Đokovića. To je bio Nadalov sedmi uzastopni poraz u finalu od Đokovića.

"Peti set je bio brutalan fizički, bio je to pokolj. Izgubio sam tog dana, ali nisam bio frustriran ili slomljen. Bio sam zadovoljan jer sam sebe mentalno prevazišao. Osjećao sam se kao da sam se vratio."

