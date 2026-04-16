Čima Moneke: "Da li je uspješna sezona? Neću sada o tome"

Krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke je istakao da ne zna da li je uspješna sezona Crvene zvezde dok se ne sazna da li je tim Saše Obradovića ušao u plejof.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Crvena zvezda je odigrala jako slabo u Madridu i izgubila sa 21 razlike (103:82), a Čima Moneke je meč završio sa 14 poena. Poslije duela je naglasio da ništa još nije gotovo, ali da ovo nije bio dobar meč za tim iz Beograda.

"Bili su boli od nas, izgubili smo. Nismo igrali odbranu, nismo skakali. Imali smo bezvezne izgubljene lopte i dozvoljavali smo lake poene. Vidjećemo sutra kakve će biti utakmice, sa kog mjesta idemo u plejin. Kao što kaže moto Evrolige svaka utakmica je bitna i vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Moneke.

On je naglasio da će sada zajedno sa saigračima gledati mečeve u petak koji će doneti odgovor na to da li će Zvezda početi plej-in sa sedmog, osmog, devetog ili desetog mjesta.

"Ništa odmorićemo se, gledaćemo utakmice. Držaćemo glave dignute, naša sezona nije gotova. Zato je stvoren plejin. nastavićemo da vjerujemo", nastavio je.

Pitala ga je novinarka "Arena sporta" Neda Runje da li smatra da je ovo uspješna sezona za crveno-bijele. "Sada ne mogu da kažem pošto sezona nije gotova, a moj odgovor će biti negativan ako se ne domognemo plejofa. Mislim da je trebalo da to uradimo. Boljeće nas ako se to ne dogodi, ali nije još gotovo", završio je Moneke.

(MONDO)

BONUS VIDEO: