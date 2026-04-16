"Znali smo šta će Zvezda da uradi u Madridu": Serđo Skariolo otkrio kako je "pročitao" Sašu Obradovića

Trener Real Madrida Serđo Skariolo pohvalio je Crvenu zvezdu i istakao da je znao tačno šta će ekipa Saše Obradovića da uradi u Madridu.

Crvena zvezda nije uspjela da napravi iznenađenje i da pobijedi Real u Madridu (103:82). To znači da je ostala bez šansi da prođe direktno u plej-of. Madriđani su ovim trijumfom došli do drugog mjesta i u zavisnosti od ishoda meča Valensije i Dubaija će znati da li će biti drugi ili treći na kraju. Poslije meča je Serđo Skariolo pohvalio srpski tim.

"Veoma sam zadovoljan zbog načina na koji smo igrali, imali smo rivala koji je veoma talentovan i koji ima mnogo oružja, tehnički su odlični. Imali su neke momente i serije na koje smo uspjeli da odgovorimo. Svi su dali doprinos u mom timu, izdvojio bih Aleksa Lena koji je veliki profesionalac, pomaže na klupi, čeka. Usman Garuba takođe, ti mali detalji koji znače sigurno. Završili smo sjajno Evroligu koja je ove sezone veoma teška, nalazimo se među tri najbolja tima i znamo da ovo nije kraj. Sada je važno da nađemo balans, igrali smo mnogo utakmica. Treba da budemo ponosni i zbog rezultata i načina na koji smo igrali, dijelili loptu, stav koji su igrači pokazali, žrtvovanje. Veoma sam srećan što smo ostvarili dobar rezultat. Ovo je jedan dio cilja, sada ćemo malo da predahnemo, da oporavimo nekoliko igrača poput Gabija Deka koji je igrao rovit. I da se spremimo za plej-of. Ne znamo ko će nam biti rival, čekamo rezultate i vidjećemo da li će nas pogledati sreća", počeo je Skariolo.

Real je ove sezone u Evroligi dobio 18 mečeva kod kuće i izgubio samo jedan. Pitali su ga novinari šta je problem kada igra na strani gdje ima skor 6-13.

"Slušajte, imamo prednost domaćeg terena, dobijamo mečeve kod kuće, to je dobro, ako odemo na fajnal-for, izgrlićemo se i onda ćemo da se takmičimo. Šta želite da vam kažem?"

I naredno pitanje bilo je o tome uprkos prvobitnom odgovoru koji je dao.

"Možda da igramo u gostima kao kod kuće... Zaista je nemoguće razmišljati da možeš isto da igraš, to je nemoguće, ne igra nijedan tim isto kući i na strani. Možda nam je nedostajalo i malo sreće na nekim mečevima, ali se to vratilo na nekim drugim mečevima. Imate i neke mečeve gdje izgubite iako ste bolji od rivala i dobijete kada ste lošiji. Sve se izjednači na kraju krajeva. U Istanbulu smo dobili meč u gostima, svi su igrali sjajno, kontrolisali smo nerve, posebno u završnici, to je bilo sjajno. I zadržaćemo to."

"Znao sam šta će Zvezda da uradi"

Priznao je Skariolo da je bio spreman na igru Zvezde i da je znao da će Saša Obradović da forsira nižu petorku sa Semijem Odželejem na poziciji centra. Odgovor na to bio je Usman Garuba koji je igrao na "petici", a ne Edi Tavares.

"Kada igra ovako dobro onda nam mnogo znači, posebno kada rival igra u nižoj petorci. Znali smo da će Zvezda to da uradi i da Garuba može da nam pomogne u toj petorci. Očekivali smo to, Zvezda to često radi i otežava posao rivala. Odgovor Garube bio je sjajan, nadam se da će ostati na ovom nivou. Ali, to nije samo do njega, ne postoji savršen tim, to je utopija. Odigrao je sjajno večeras i pomogao nam je mnogo", završio je Skariolo i dodao da su pobjede protiv Olimpijakosa i Fenerbahčea pokazale pravi put njegovoj ekipi u Evroligi.

