Zvezda više ne može u plej-of Evrolige: Ovo su kalkulacije za plej-in

Crvena zvezda izgubila je od Reala u Madridu i sada zna sve moguće varijante i kalkulacije za plej-in i potencijalne protivnike.

Izvor: Profimedia/Irina R Hipolito / Shutterstock

Crvena zvezda izgubila je od Reala u Madridu (103:82) i to znači samo jedno. Da je sigurno ostala bez šestog mjesta i direktnog plasmana u plej-of. Sada više ništa ne zavisi od ekipe Saše Obradovića koja ligaški dio Evrolige završava sa skorom 21-17. Sada zavisi od ishoda drugih utakmica.

Za nešto manje od 24 sata će saznati na kom mjestu će završiti i ko će joj biti rival u plej-ofu. Zavisi od ishoda utakmica Žalgirisa i Pariza, Monaka i Hapoela i Panatinaikosa i Efesa. Tek poslije tih mečeva će znati način na koji može da dođe do doigravanja u elitnom takmičenju.

Plej-in se igra tako što sedmoplasirani igra sa osmoplasiranim i pobjednik ide na megdan drugoplasiranom timu, dok devetoplasirani igra sa desetoplsiranim. Pobjednik tog meča igra sa poraženim iz meča sedmog i osmog, dok poraženi završava takmičenje. Onda će bolji iz tog meča da ide na prvoplasirani tim (Olimpijakos). Spremite digitrone i kalkulacije, pa da krenemo...

Kako Zvezda može da bude sedma?

Zvezda može da bude na sedmom mjestu ako Efes pobijedi Panatinaikos u Atini. U tom slučaju čak i da Hapoel pobijedi Monako i da Žalgiris dobije Pariz situacija će biti sljedeća - Žalgiris ide na šesto mjesto, Hapoel će biti četvrti, crveno-bijeli sedmi, Monako osmi, PAO deveti, a Barselona ako dobije Bajern deseta.

Kako Zvezda može da bude osma?

Zvezda na osmom mjestu može da završi ako Hapoel pobijedi Monako, ako Bajern dobije Barselonu, i Panatinaikos dobije Efes, onda meč Žalgirisa i Pariza neće biti bitan.

Kako Zvezda može da bude deveta?

Zvezda će biti deveta ako Hapoel dobije Monako, Panatinaikos Efes i tada neće biti bitan ishod meča Žalgirisa i Pariza ni rezultat Barselone i Bajerna.

Kako Zvezda može da bude deseta?

Najgori scenario za Zvezdu je deseta pozicija, jer to znači da će oba meča igrati u gostima, čak i ako dobije prvi. To će se desiti ako Monako dobije Hapoel kod kuće i Barselona dobije Bajern. Onda će Barsa da bude deveta, a srpski tim deseti.







Standings provided by Sofascore

(MONDO)