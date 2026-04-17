Karlik Džouns se ujeo za jezik pred Crvenu zvezdu

Uoči "vječitog" derbija između Partizana i Crvene zvezde u ABA ligi, Karlik Džouns smiruje tenzije.

Karlik Džouns, najbolji košarkaš Partizana u drugom dijelu sezone, podigao je veliku buru uoči prethodnog "vječitog" derbija sa Zvezdom kada je rekao da "više od svega želi da Zvezda ne prođe dalje u Evroligi", tako da se danima raspravljalo o toj izjavi. Sada pred novi "vječiti" derbi u ABA ligi (19. april), odlučio je da ipak ćuti.

"Neću sada ništa da komentarišem, neka ostane kako je bilo prošli put, ali sam uzbuđen", rekao je Karlik Džouns poslije meča koji je Partizan dobio protiv Baskonije (91:79) na "oproštaju" od ove sezone u Evroligi, pa se sada okreće obavezama u regionalnom i domaćem takmičenju: "Uvijek je sjajno igrati protiv njih (Zvezde, prim. aut.). Atmosfera je nevjerovatna i ovo je jedno od najvećih rivalstva u Evropi i saigrači jedva čekaju".

Karlik ostaje u Partizanu

Nedavno je završena saga i oko ugovora Karlika Džounsa, pa tako već sada znamo da će sjajni plejmejker i naredne sezone igrati u crno-bijelom dresu.

"Nisam još proslavio. Ne znam kako ću to da uradim. Imam veliki cilj, da odbranimo titulu, tako da će to sačekati ljeto i onda ću vjerovatno poludjeti. Srećan sam što ostajem", rekao je Karlik Džouns koji nije htio da preuzima zasluge za "preporod" ekipe u drugom dijelu sezone.

"Iskreno, ne znam. Ne volim da preuzimam zasluge. Ljudi govore da se sve promijenilo kada sam se vratio, ali, znate, ja sam skroman. Ne pokušavam da preuzmem sve zasluge za to. Za mene je bitno da donesem dobru energiju, trudim se da izmamim osmijehe ljudi i volim da se šalim. Bitno nam je da su naši navijači srećni, da smo izgurali tešku godinu i izgradili hemiju", zaključio je on.

Šta da se nije povrijedio? "Razmišljao sam o tome šta bi bilo, kad bi bilo i to dok sam bio povrijeđen, ali je moj mentalitet po povratku bio drugačiji. Bilo je vrlo jednostavno, a to je da se pobijedi što viš utakmica, završiti sezonu zdrav. Svi razmišljamo o tome šta bi bilo kad bi bilo i ne možemo da kontrolišemo te stvari, ali sam već uzbuđen zbog sljedeće sezone. Nadam se da ću ovu godinu završiti zdrav i jedva čekam da vidim šta je pred nama. Ne znam šta će se sve dogoditi tokom pauze između sezona, ali sam uzbuđen. Ima još da se igra u ovoj sezoni. Čeka nas domaća i ABA liga i ako to osvojimo, onda možemo da ublažimo sve što se dešavalo".

