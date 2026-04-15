Evroliga častila Zvezdu i Partizan tuđim parama: Stiže lijepa lova kojoj se nisu nadali "vječiti"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Četiri kluba će biti kažnjena zbog kršenja propisa i od toga će lijepo profitirati Crvena zvezda i Partizan.

Evroliga kaznila klubove zbog seleri kepa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Evroliga je kaznila klubove koji nisu uspunili "seleri kep" uslove za ovu sezonu i došla do fonda koji vrijedi skoro 5,5 miliona evra. Taj novac će biti distribuiran klubovima koji nisu prekršili pravila, što znači da će Crvena zvezda i Partizan takođe lijepo zaraditi.

Svaki klub koji je ispunio pravila Evrolige će iz "fonda luksuznog poreza" dobiti po 362.579 evra, a isplata se očekuje u junu kada budu naplaćene sve kazne.

Novac jedino neće dobiti klubovi koji su prekoračili limit - Efes, Hapoel, Olimpijakos i Panatinaikos - odnosno još Asvel koji nije ispunio takozvani "minimalni limit za plate". To znači da će svojim igračima morati da plati još oko 1,3 miliona evra, pošto je taj budžet za plate bio ispod potrebnog nivoa.

Ko je sve kažnjen i koliko?

Grčki klub Panatinaikos je dobio ubjedljivo najveću kaznu pošto je limit za plate premašio za više od šest miliona evra, pa će zbog toga dobiti kaznu od tri miliona evra. Takođe, Efes i Hapoel su dobili milionske kazne, dok je Olimpijakos kažnjen sa 303 hiljade evra.

Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

