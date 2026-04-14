Evroliga ukida licence, ima važnu vijest za Zvezdu i Partizan: Stiže velika promjena u evropskoj košarci

Evroliga je spremila više novca za timove koji nisu vlasnici takmičenja, poput Zvezde i Partizana. Takođe, biće ukinute licence i osnovane "franšize", odnosno stalni učesnici.

"Mnogo toga dogodilo se danas u Barseloni, a za timove-učesnike koji nisu akcionari najbitnije je to da će dobiti novac od prava na TV prenose i od dijela prihoda sa svojih tržišta", objavio je urednik specijalizovanog košarkaškog portala "Eurohoops" Aris Barkas.

U toku večeri objavljeno je saopštenje, u kojem je precizirano da klubovi sa licencama zadržavaju 65 odsto neto prihoda od TV prava ostvarenih na svojim tržištima, dok bi preostalih 35 odsto bilo ravnomjerno podijeljeno svim licenciranim klubovima. Dalje, 75 odsto tog fonda dijeliće se svim učesnicima na osnovu sportskog učinka, uključenosti navijača (posjete, TV gledanosti i digitalne interakcije, kao i istorijskih rezultata), dok će preostalih 25 odsto biti ravnomjerno raspoređeno među klubovima sa licencom.

"Vječiti" rivali su se dugo, godinama protivili sistemu prema kojem ne dobijaju zaradu od TV prava kao i klubovi vlasnici, ali to će po svemu sudeći biti promijenjeno već od sljedeće sezone. I to nije sve što je važno "iscurilo" sa sastanka klubova i takmičenja u Barseloni, jer je veoma bitna i informacija o licencama.

Kraj licenci, nastaju franšize

U sjenci i dalje nezvanične informacije da je Fenerbahče pristao da potpiše desetogodišnji ugovor sa Evroligom, potvrđeno je da će desetogodišnji ugovori u budućnosti nestati, a da će Evroliga formirati franšize sa stalnim mjestom, po uzoru na NBA.

Više od 10 timova je podnijelo kandidature za priključenje Evroligi prema novom, franšiznom modelu, ali će o tome biti razmatrano u narednih godinu dana, do kraja sezone 2026/27. Sigurno je da će Zvezda i Partizan željeti ta trajna mjesta među prvima, koja im po svemu i pripadaju.

S tim u vezi, poslije višemjesečne neizvjesnosti oko pitanja da li će se Fener kao prvak Evrope prikloniti potencijalnom savezu NBA - FIBA, ipak je definitivno da će ostati pod okriljem Evrolige. Sa druge strane, i dalje se čeka odluka Real Madrida, kao i status ASVEL-a, koji bi navodno mogao da se preseli u FIBA Ligu šampiona.

Takmičenje ostaje kao do sada

Specijalizovani portal "Eurohoops" otkrio je ovu informaciju kao jednu od najvažnijih sa današnjeg sastanka u Barseloni, na kojem se određuje ne samo format naredne sezone, već i širi okvir takmičenja za sljedeće godine.

U toku utorka je "isplivalo" i to da će i sljedeće sezone Evroliga biti igrana u sadašnjem formatu od 20 timova i u dvokružnom sistemu, bez podjele na "divizije" i proširenja timova. Podsjetimo, Zvezda i Partizan trenutno igraju prvu od svoje tri garantovane sezone, prema ugovoru koji su potpisali (i platili) prošle godine.

Evo šta piše u saopštenju Evrolige

"Odbor kompanije ECA (Euroleague Commercial Assets) potvrdio je posvećenost održavanju formata sa postojećih 20 timova i sa dvokružnim sistemom i za sezonu 2026/27. Istovrememo, potvrđuje stratešku namjeru da se u bliskoj budućnosti razmotre mogućnosti proširenja lige", saopštila je Evroliga.

Pored razmatranja preporuka o boljim uslovima putovanja i zdravstvene zaštite igrača, članovi Evrolige su podržali inicijativu da se razmotri novo pripremno takmičenje, koje bi se održalo u predsezoni i u kojoj bi igrali šampioni Evrolige i Evrokupa.

"Takođe, Evroliga je odobrila važne izmjene u strukturi Evrokupa - jačanje sistema kvalifikacija zasnovanog na sportskom učinku, sa najmanje 10 timova koji će se kvalifikovati kroz nacionalna prvenstva, uz višegodišnje licence za odabrane klubove", navedeno je.

U vezi sa ekonomskim promjenama, Odbor "ECA" odobrio je značajnu evoluciju ekonomskog modela raspodjele prihoda Evrolige, prvu veliku promjenu u više od dvije decenije. Novi okvir odražava povećanu komercijalnu zrelost lige i diverzifikaciju izvora prihoda. "On jača kolektivni duh organizacije, ali i nagrađuje konkurentnost i priznaje individualni doprinos svakog kluba", saopšteno je.

U vezi sa licencama, odbor rukovodeće kompanije "ECA" dobio je izvještaj o tranziciji sa trenutnog sistema 10-godišnjih licenci ka trajnim "franšizama", koji bi trebalo da bude završen do kraja sezone 2026/27.

"Članovi odbora su obaviješteni i o snažnom interesovanju tržišta, sa više od 10 klubova i tržišta koji su podnijeli pisma o namjeri da se priključe ligi u okviru predstojećeg procesa proširenja, koji će zvanično započeti prvu fazu istraživanja u julu 2026. Kao što je ranije saopšteno, nezavisna procjena kompanije JB Capital utvrdila je ukupnu vrijednost Evrolige i njenih licenciranih klubova na 3,2 milijarde evra. Ta vrijednost bi mogla da poraste za oko 25 odsto nakon sprovođenja strateškog plana i implementacije franšiznog modela", saopšteno je na tom mjestu.

