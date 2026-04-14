"Takve brojke nikada nisam vidio": Saša Obradović objasnio zašto forsira Odželeja umjesto centara u Zvezdi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Saša Obradović je objasnio zašto forsira Semija Odželeja na poziciji centra i zašto tako igra iako ima više centara. Slijedi meč sa Realom u Madridu koji odlučuje poziciju u Evroligi.

Saša Obradović o Semiju Odželeju i utakmici sa Realom Izvor: MN PRESS

Saša Obradović ima na raspolaganju četvoricu centara u Crvenoj zvezdi - tu su Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu, Hasijel Rivero i Donatas Motiejunas. Uprkos takvom izboru, često voli da forsira niže petorke i da igra sa Semijem Odželejem na poziciji pet i da u reketu bude sa Čimom Monekeom.

"Ta pozicija centra za Odželeja, zli jezici... Kada bih pričao o Odželeju na toj poziciji rekao bih da je najbolji defanzivac na preuzimanjima u Evropi. Takve brojke nikada nisam vidio, da ti rival svaki šesti put ubaci koš iz igre jedan na jedan. Da ne pričam o ofanzivnom i defanzivnom rejtingu kada je Odželej petica. Može da čuva sve pozicije. Na kraju krajeva je Tavaresa u našem prvom meču izgurao iz reketa, nije se Edi ni približio reketu."

Objasnio je dodatno zašto ga toliko forsira baš na tom mjestu.

"Vjerujem u njegov šut, širi teren. Imati ga na toj poziciji je veliki kvalitet. I reakcija vrhunskog trenera Skariola je da ne igra odbranu čovjek na čovjeka, već prelazi u zonu zbog toga što Semi širi napad. To su samo neki od razloga zašto je tako dobar na tom mjestu. Zna tačno gdje treba da se nalazi i mene motiviše da donesem takvu odluku", poručio je Saša.

"Imaju Hezonju, Kampaca, Tavaresa..."

Pričao je Saša posebno i o onome što čeka njegovu ekipu u Madridu. Ima samo riječi hvale na račun rivala.

"Igraju dobru timsku košarku. Zna se da su u timu glavne zvijezde Fakundo Kampado kao neko ko je glavni kreator sa loptu. Igra se dosta na niskom postu preko Marija Hezonje, Gabrijela Deka i Serhija Ljulja. Moramo da razmišljamo o tome. Takođe, moramo da budemo fizički spremni za Tavaresa koji je prijetnja na obje strane terena."

Ističe da njegova ekipa ne smije da "izgubi glavu" i da mora da zadrži smirenost.

"Najvažnije je da imamo mirnoću. Imamo dosta razloga da se nadamo da možemo da pobijedimo. Igrali smo na gostovanjima protiv dobrih ekipa na visokom nivou. Pobijedili smo ih u Beogradu i vidjeli da možemo. Sastav nam je malo izmijenjen u odnosu na taj meč, ali smo motivisani i željni bolje pozicije na tabeli. Imamo odličnu sezonu, iza nas su velike ekipe koje su projektovane bile da budu ispred nas. Na nama je da izvučemo najbolje iz ove utakmice i da se što bolje spremimo za ono što slijedi", zaključio je Obradović.

