logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Imamo problem sa fokusom u ABA ligi, nismo to popravili": Obradović se oglasio pred meč koji Zvezdi život znači

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je poslije pobjede Crvene zvezde protiv Kluža pričao o igri svog tima i problemima koji postoje.

Saša Obradović o utakmici Crvena zvezda Kluž Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je pobijedila Kluž poslije neizvjesne posljednje četvrtine (86:76). Ponovo su crveno-bijeli dozvolili sebi ispuštanje velike prednosti. Imali su kontrolu, dvocifreno vođstvo, pa je došlo do drame u samoj završnici. O tome je pričao Saša Obradović.

"U najavi sam rekao da neće biti laka utakmica, jer smo više glavom, malo je bilo vidljivo, da smo više u utakmici sa Realom koja nam život znači.Koncentracija je bila manja u nekim fazama, posebno u trećoj četvrtini. Našli smo način, ali mora bolje u svakom slučaju. Iskoristio sam šansu da svi igrači igraju. Značajan mi je sutrašnji trening i tako", počeo je Obradović.

Upitan je zbog čega Zvezda ima takve probleme i oscilacije tokom mečeva, posebno u regionalnom takmičenju.

"Nije lako. Nije to samo ova utakmica, ima malo problema sa fokusom, posebno u ABA ligi. Nažalost ni ovaj trenutak nismo iskoristili da popravimo to. Ne mogu stvarno da kažem. Bilo je i duplo kolo, zahtjevne utakmice. Bez obzira na dobro raspoloženje koje sada vlada u ekipi. Ne možeš da imaš skroz dobar fokus na ovu utakmicu. Emotivno pražnjenje je došlo poslije Asvela, vidjelo se u toku utakmice i kroz te neke glavne igrače", rekao je Saša.

"Ne smije ovako da se griješi protiv Reala"

Slijedi najvažnija utakmica za Zvezdu, igra protiv Reala u Madridu u poslednjem kolu Evrolige.

"Sigurno je da je prvo Real favorit kući. Imaju i oni obavezu da pobijede. Dobar je izazov igrati tamo, pokazali smo u toj prvoj utakmici. Posebno u posljednjoj dionici, da možemo fizički da odgovorimo njihovim igračima. Najvažnije sada je da ne smije da bude ovoliko grešaka i izgubljenih lopti, nepotrebno izgubljenih lopti. Fali nam tu iskustvo odigravanja tih velikih utakmica. Iskreno se nadam da ćemo biti 100 odsto tamo i energetski, sada moramo da imamo dobru kontrolu utakmice. Nije lako to, znamo koji su igrači, veliki su na svim pozicijama, mogu da naprave razliku. Znamo i mi koji su naši kvaliteti, pogotovo danas. Kodi je odmarao, imaćemo njega svježeg za Real."

Nije se složio sa konstatacijom da je vrhunska odbrana neophodna za trijumf u Španiji.

"Ne možeš da pobijediš Real i ako igraš odličnu odbranu, moraš da budeš visokom nivoom na obje strane terena", zaključio je Obradović.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka ABA liga treneri Saša Obradović KK Kluž

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC