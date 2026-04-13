"Imamo problem sa fokusom u ABA ligi, nismo to popravili": Obradović se oglasio pred meč koji Zvezdi život znači

Saša Obradović je poslije pobjede Crvene zvezde protiv Kluža pričao o igri svog tima i problemima koji postoje.

Crvena zvezda je pobijedila Kluž poslije neizvjesne posljednje četvrtine (86:76). Ponovo su crveno-bijeli dozvolili sebi ispuštanje velike prednosti. Imali su kontrolu, dvocifreno vođstvo, pa je došlo do drame u samoj završnici. O tome je pričao Saša Obradović.

"U najavi sam rekao da neće biti laka utakmica, jer smo više glavom, malo je bilo vidljivo, da smo više u utakmici sa Realom koja nam život znači.Koncentracija je bila manja u nekim fazama, posebno u trećoj četvrtini. Našli smo način, ali mora bolje u svakom slučaju. Iskoristio sam šansu da svi igrači igraju. Značajan mi je sutrašnji trening i tako", počeo je Obradović.

Upitan je zbog čega Zvezda ima takve probleme i oscilacije tokom mečeva, posebno u regionalnom takmičenju.

"Nije lako. Nije to samo ova utakmica, ima malo problema sa fokusom, posebno u ABA ligi. Nažalost ni ovaj trenutak nismo iskoristili da popravimo to. Ne mogu stvarno da kažem. Bilo je i duplo kolo, zahtjevne utakmice. Bez obzira na dobro raspoloženje koje sada vlada u ekipi. Ne možeš da imaš skroz dobar fokus na ovu utakmicu. Emotivno pražnjenje je došlo poslije Asvela, vidjelo se u toku utakmice i kroz te neke glavne igrače", rekao je Saša.

"Ne smije ovako da se griješi protiv Reala"

Slijedi najvažnija utakmica za Zvezdu, igra protiv Reala u Madridu u poslednjem kolu Evrolige.

"Sigurno je da je prvo Real favorit kući. Imaju i oni obavezu da pobijede. Dobar je izazov igrati tamo, pokazali smo u toj prvoj utakmici. Posebno u posljednjoj dionici, da možemo fizički da odgovorimo njihovim igračima. Najvažnije sada je da ne smije da bude ovoliko grešaka i izgubljenih lopti, nepotrebno izgubljenih lopti. Fali nam tu iskustvo odigravanja tih velikih utakmica. Iskreno se nadam da ćemo biti 100 odsto tamo i energetski, sada moramo da imamo dobru kontrolu utakmice. Nije lako to, znamo koji su igrači, veliki su na svim pozicijama, mogu da naprave razliku. Znamo i mi koji su naši kvaliteti, pogotovo danas. Kodi je odmarao, imaćemo njega svježeg za Real."

Nije se složio sa konstatacijom da je vrhunska odbrana neophodna za trijumf u Španiji.

"Ne možeš da pobijediš Real i ako igraš odličnu odbranu, moraš da budeš visokom nivoom na obje strane terena", zaključio je Obradović.

