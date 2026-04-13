Crvena zvezda je savladala Kluž u hali Pionir u okviru ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Kluž u ABA ligi i poslije neizvjesne posljednje četvrtine došla do 18. pobjede u regionalnom takmičenju - 86:76.

Bilo je neizvjesno u posljednjem kvartalu, gosti su napravili seriju i vratili se u meč, ali je u tim momentima Kalinić dao dvije ključne trojke, uz par asistencija i donio prevagu. Na ovom meču nije igrao Kodi Miler Mekintajer, dok je Čima Moneke bio na parketu samo u prvom dijelu.

Zvezda je lošije ušla u meč (3:9), ali se relativno brzo vratila. U završnici prve dionice je pokrenula seriju i računajući i drugu dionicu serija od 17:0 donijela je veliku prednost. Od zaostatka (16:19) Crvena zvezda je došla do dvocifrenog plusa (33:19). Sa vođstvom je otišla na pauzu (51:39), a u tim momentima je blistao Ognjen Dobrić koji je dao i trojku sa pola terena.

Međutim, stvari su se promijenile u drugom dijelu. Rumunski tim je igrao bolje na obje strane terena i postepeno je smanjivao zaostatak. Posle poena Rasela pod faulom je minus bio na samo dva poena (74:72). Tada je Kalinić dao ključne poene i "pogurao" ekipu do važnog trijumfa u borbi za plasman pred plej-of regionalnog takmičenja.

Vidi opis Zvezda se kockala, ali pobijedila Rumune u Pioniru: Dobrić i Kalinić nisu dozvolili preokret

Crvena zvezda: Miljenović 4 (4sk, 3as), Batler 14 (7as, 4 izg.l), Davidovac 2, Karter 11, Kalinić 9 (3/7 za tri, 6as, 4 izg.l), Dobrić 14 (4/5 za tri), Rivero 4, Izundu 11, Bolomboj 8 (8sk), Nvora 5 (5as), Odželej 3 (5as), Moneke 1

Kluž: Molinar 16 (4as), Cepoi, Ceser 4 (5sk, 4as), Kulvetis, Altit, Miletić 16 (8sk, 5 izg.l), Rasel 14 (11as, 5sk), Petrić, Vudberi 2, Tejlor 2, Krik 22 (4/6 za tri, 5sk)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!