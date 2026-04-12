"Znamo odakle nam prijeti opasnost": Obradović sa igračima Zvezde radno proveo Uskrs i uputio molbu navijačima

Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda će u ponedjeljak dočekati Kluž u Pioniru, a prije toga su Uskrs proveli u pripremi za meč i dobroj atmosferi.

Saša Obradović i Ognjen Dobrić najavili meč Crvena zvezda Kluž Izvor: kk crvena zvezda

Crvena zvezda radno je provela Uskrs, pošto je morala da se sprema za meč ABA lige sa rumunskim Klužom. Prije svega toga su Saša Obradović i njegovi izabranici, zajedno sa članovima Uprave proslavili hrišćanski praznik u lijepoj atmosferi i sa kucanjem jajima.

"Na prvom mjestu svima želim da čestitam Uskrs - Hristos Voskrse. Da ga provedu sa svojim porodicama u sreći, zdravlju, ljubavi i miru...", rekao je Obradović na početku.

Potom se osvrnuo na meč.

"Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet. Pobjeđivali su i u ABA ligi i Evrokupu timove koji pretenduju na sam vrh regionalnog takmičenja. Znamo od kojih pojedinaca nam prijeti opasnost, imaju izvanrednu bekovsku liniju, ali i kao tim i cjelina djeluju na svim pozicijama odlično. Imali smo u svakom smislu tešku utakmicu u Lionu, pražnjene i fizičko i psihičko je bilo veliko. Sa druge strane, želimo da odigramo dobru čvrstu utakmicu takmičarsku, ali neće biti lako. Pozivam naše navijače da dođu, pruže nam podršku", rekao je Obradović.

Čestitku je uputio i kapiten Ognjen Dobrić koji je takođe oprezan pred meč.

"Prvo svima želim da čestitam Uskrs i da jedan od najvećih praznika provedu u miru, sreći, slozi i ljubavi sa svojim najbližima. Kluž je odličan tim, imali smo prilike da igramo sa njima, nije bila laka utakmica, a vidjeli smo i tokom sezone da su ravnopravan rival i tim koji može da pobijedi svakoga kako u ABA ligi, ali i Evrokupu. Maksimalno ćemo pristupiti ovom meču, imali smo zaista jako tešku utakmicu u Francuskoj u svakom smislu, ali želimo do nove pobjede uz naše navijače u našoj hali", zaključio je Dobrić.

Možda će vas zanimati

