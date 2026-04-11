logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najgori scenario za Crvenu zvezdu: Superkompjuter dao crveno-bijelima 1% šanse

Najgori scenario za Crvenu zvezdu: Superkompjuter dao crveno-bijelima 1% šanse

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u plej-in Evrolige pobjedom protiv Asvela i u Madrid idu po bolji plasman.

Šanse Crvene zvezde za plej-of Evrolige Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su jako važnu pobjedu protiv Asvela u gostima i obezbijedili plasman među 10 najboljih ekipa Evrolige. Do kraja je ostalo još jedno kolo i crveno-bijeli će se boriti za prednost domaćeg terena u plej-inu. Ipak, superkompjuter kaže da izabranici Saše Obradovića neće uspjeti na tom putu.

Prema najnovijim predikcijama specijalizovanog sajta "Fifurei8ht", Crvena zvezda će završti regularni dio sezone na 10. mjestu. To znači da predviđaju poraz od Real Madrida u posljednjem kolu, dok bi direktni rivali zabilježili pobjede. Crvena zvezda je izjednačena sa Monakom i Panatinaikosom po broju pobjeda (21), dok Barselona ima pobjedu manje i predviđa joj se plasman dalje sa 9. mjesta.

Crvena zvezda još uvijek ima minimalne šanse i za plej-of, superkompjuter kaže da su šanse za to 1%, dok Monaku daju 19%, a Panatinaikosu čak 40.

Što se tiče vrha tabele, Olimpijakos, Valensija, Real Madrid i Fenerbače će biti u Top 4, a za njima će Žalgiris i Hapoel uzeti direktne karte za plej-of. Pomenuta četvorka Panatinaikos, Monako, Barselona i Crvena zvezda kompletiraju Top 10.

Zvezda se nada čudu

Da bi Zvezda bila šesta i direktno prošla u plej-of mora da pobijedi Real, da Žalgiris izgubi od Pariza i da Hapoel Tel Aviv doživi oba poraza. Prvo od Makabija u zaostaloj utakmici koja se igra u Pioniru (12. aprila u 21.15h), pa onda i na gostovanju Monaku. 

Raspored posljednjeg kola Evrolige:

16. april:

  • Asvel - Fenerbahče (20 časova)
  • Makabi - Virtus (20.05h)
  • Olimpijakos - Armani (20.15h)
  • Partizan - Baskonija (20.30h)
  • Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)

17. april:

  • Žalgiris - Pariz (19h)
  • Monako - Hapoel (19.30h)
  • Dubai - Valensija (20h)
  • Panatinaikos - Efes (20.15h)
  • Barselona - Bajern (20.30h)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC