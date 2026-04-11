Najgori scenario za Crvenu zvezdu: Superkompjuter dao crveno-bijelima 1% šanse

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u plej-in Evrolige pobjedom protiv Asvela i u Madrid idu po bolji plasman.

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su jako važnu pobjedu protiv Asvela u gostima i obezbijedili plasman među 10 najboljih ekipa Evrolige. Do kraja je ostalo još jedno kolo i crveno-bijeli će se boriti za prednost domaćeg terena u plej-inu. Ipak, superkompjuter kaže da izabranici Saše Obradovića neće uspjeti na tom putu.

Prema najnovijim predikcijama specijalizovanog sajta "Fifurei8ht", Crvena zvezda će završti regularni dio sezone na 10. mjestu. To znači da predviđaju poraz od Real Madrida u posljednjem kolu, dok bi direktni rivali zabilježili pobjede. Crvena zvezda je izjednačena sa Monakom i Panatinaikosom po broju pobjeda (21), dok Barselona ima pobjedu manje i predviđa joj se plasman dalje sa 9. mjesta.

Crvena zvezda još uvijek ima minimalne šanse i za plej-of, superkompjuter kaže da su šanse za to 1%, dok Monaku daju 19%, a Panatinaikosu čak 40.

EuroLeague playoffs — Round 37 update



TOP‑4 picture remains unchanged

Order may shift, but the top tier is now clearly defined.

Only Hapoel TLV with 8% chances to break in.



TOP‑6 battle tightened further



✅ Locked: OLY | VAL | FEN | RMD



⚔️ Battle for the last 2… — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 11, 2026

Što se tiče vrha tabele, Olimpijakos, Valensija, Real Madrid i Fenerbače će biti u Top 4, a za njima će Žalgiris i Hapoel uzeti direktne karte za plej-of. Pomenuta četvorka Panatinaikos, Monako, Barselona i Crvena zvezda kompletiraju Top 10.

Zvezda se nada čudu

Da bi Zvezda bila šesta i direktno prošla u plej-of mora da pobijedi Real, da Žalgiris izgubi od Pariza i da Hapoel Tel Aviv doživi oba poraza. Prvo od Makabija u zaostaloj utakmici koja se igra u Pioniru (12. aprila u 21.15h), pa onda i na gostovanju Monaku.

Raspored posljednjeg kola Evrolige:

16. april:

Asvel - Fenerbahče (20 časova)

Makabi - Virtus (20.05h)

Olimpijakos - Armani (20.15h)

Partizan - Baskonija (20.30h)

Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)

17. april: