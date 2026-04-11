"Nisu mi dali da pređem u Zvezdu i Partizan": Aleksej Šved nam pričao o ponudama vječitih

Legendarni ruski košarkaš Aleksej Šved istakao je da su ga zvali i Zvezda i Partizan. Jedni nedavno, a drugi na samom početku karijere. Ni jedno ni drugo se nažalost nije desilo i on je oba puta ostao u Rusiji. Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića

Izvor: MONDO

Iako u veteranskim igračkim godinama Aleksej Šved je izgledao u odličnoj formi u polufinalu WINLINE kupa protiv Parme iz Perma. Bio je lider svog tima i nakon pobjede nam je rekao da mu je svejedno koga će za rivala dobiti u borbi za trofej. A mi smo morali da ga pitamo o glasinama koje su kolale o tome da je Crvena zvezda bila zainteresovana da ga vrati u Evroligu.

"Nisu mi dali da dođem u Evroligu zbog situacije u Rusiji. Razgovarao sam sa Zvezdom, ali je jasno zašto mi nisu dali da dođem u Evroligu. U redu je ja sam srećan i ovako", rekao je iskreno Šved uz osmijeh na licu.

Prva asocijacija na srpsku košarku su mu... "Ah, navijači. Najbolji su navijači u Srbiji, navijači Crvene zvezde i Partizana. Mnogo sjajnih trenera je došlo iu Srbije, još više sjajnih igrača. Imam mnogo prijatelja u Srbiji i sada ih pozdravljam."

Pogledajte 02:08 Aleksej Šved Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nije samo Crvena zvezda željela da ga dovede, zapravo je sjajnog ruskog plejmejkera u svojim redovima želio i Partizan, prije nekih dvadesetak godina. "Znate zapravo kada sam bio jako mlad, sa 18-19 godina Partizan je probao da me dovede u Srbiju, ali me CSKA nije pustio da dođem. Uvijek sam imao dobre odnose sa Srbijom, Crvenom zvezdom i Partizanom, ali kao što sam rekao imam mnogo prijatelja tamo", rekao je on.

Igrao je sa dosta srpskih igrača tokom karijere, ali naravno da je najveći utisak na njega ostavio Miloš Teodosić. "Pa naravno da mi nedostaje Miloš, igrali smo sjajno zajedno. Znam da je ovo prva njegova sezona u penziji. Imao je sjajnu karijeru i pričao sam nekoliko puta sa njim, ali sam se čuo i sa Bogdanom Bogdanovićem. Teo može da vidi sve na terenu, a Nenad Krstić je sjajan igrač i postavljao je sjajne blokove. Bilo je fantastično igrati sa njima", završio je Aleksej Šved.

(MONDO, Nikola Lalović)