logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksej Šved pod palicom jugoslovenske škole stigao do finala: Boriće se sa CSKA ili Zenitom za trofej

Autor Nikola Lalović
Prvi finalista Winline kupa u Sankt Peterburgu je ekipa UNIKS-a koja je uspjela da ubjedljivo savlada Parmu iz Perma. Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića

Uniks u finalu Winline kupa Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Ekipa UNIKS-a savladala je Parmu iz Perma 104:83 u prvom polufinalnom meču Winline kupa u Sankt Peterburgu. U impreisvnoj KSK Areni ekipa predvođena ruskim veteranima Švedom i Kulaginom bila je bolja od rivala iz Perma koji su na putu do F4 izbacili Megu.

Tim Velimira Perasovića je predvodio Andrej Lopatin sa 24 poena, dok je D\ejlen Rejnolds imao 20, a Markus Bingam 15. Kod Parme Brendan Adams je dao 28 poena, Aleksandr Yaharov 23, a Terel Karter 13 poena. Sada se čeka duel od 20 časova po ruskom vremenu na kome se očekuje spektakl. Udariće CSKA na domaćina Zenit i pobjednik tog meča će biti drugi finalista.

Kako je UNIKS došao do finala?

Meč je počeo uz glasno navijanje grupe navijača pristiglih iz dalekog Perma, ali to ekipi Parme nije pomoglo pošto je Uniks startovao sa prednošću od 9:1 koja je Parmu natjerala na tajmaut. Uspjevao je Terel Karter da dominira ispod koša i da tjera rivale na stalne faulove, ali ne više od toga. Trojka Dimitrija Kulagina digla je prednost na kraju prvih 10 minuta na 36:21.

U drugom dijelu igre nije se igralo ništa manje efikasno i trojke su pljuštale sa obje strane. Parma je bila tu, ali nikako nije uspjevala da se približi, da bi trojka Lopatina za 49:31 pokrenula seriju poslije koje se na veliki odmor otišlo rezultatom 62:40.

U drugom poluvremenu je tokom cijelog trajanja meča UNIKS držao prednost od 20 ili više razlike i kada se na odmor između dvije četvrtine otišlo sa rezultatom 80:55 bilo je jasno ko će pobijediti na ovom meču.

(MONDO, Nikola Lalović)

Tagovi

Uniks košarka Aleksej Šved

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC