Aleksej Šved pod palicom jugoslovenske škole stigao do finala: Boriće se sa CSKA ili Zenitom za trofej

Prvi finalista Winline kupa u Sankt Peterburgu je ekipa UNIKS-a koja je uspjela da ubjedljivo savlada Parmu iz Perma. Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića

Ekipa UNIKS-a savladala je Parmu iz Perma 104:83 u prvom polufinalnom meču Winline kupa u Sankt Peterburgu. U impreisvnoj KSK Areni ekipa predvođena ruskim veteranima Švedom i Kulaginom bila je bolja od rivala iz Perma koji su na putu do F4 izbacili Megu.

Tim Velimira Perasovića je predvodio Andrej Lopatin sa 24 poena, dok je D\ejlen Rejnolds imao 20, a Markus Bingam 15. Kod Parme Brendan Adams je dao 28 poena, Aleksandr Yaharov 23, a Terel Karter 13 poena. Sada se čeka duel od 20 časova po ruskom vremenu na kome se očekuje spektakl. Udariće CSKA na domaćina Zenit i pobjednik tog meča će biti drugi finalista.

Kako je UNIKS došao do finala?

Meč je počeo uz glasno navijanje grupe navijača pristiglih iz dalekog Perma, ali to ekipi Parme nije pomoglo pošto je Uniks startovao sa prednošću od 9:1 koja je Parmu natjerala na tajmaut. Uspjevao je Terel Karter da dominira ispod koša i da tjera rivale na stalne faulove, ali ne više od toga. Trojka Dimitrija Kulagina digla je prednost na kraju prvih 10 minuta na 36:21.

U drugom dijelu igre nije se igralo ništa manje efikasno i trojke su pljuštale sa obje strane. Parma je bila tu, ali nikako nije uspjevala da se približi, da bi trojka Lopatina za 49:31 pokrenula seriju poslije koje se na veliki odmor otišlo rezultatom 62:40.

U drugom poluvremenu je tokom cijelog trajanja meča UNIKS držao prednost od 20 ili više razlike i kada se na odmor između dvije četvrtine otišlo sa rezultatom 80:55 bilo je jasno ko će pobijediti na ovom meču.

(MONDO, Nikola Lalović)