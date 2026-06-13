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Dušan Alimpijević šokirao Fenerbahče u finalu: Odmah "brejk" za selektora Srbije

Dušan Alimpijević šokirao Fenerbahče u finalu: Odmah "brejk" za selektora Srbije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bešiktaš je napravio brejk protiv Fenerbahčea u finalu, a Dušan Alimpijević pokazuje da je spreman za titulu šampiona Turske.

Bešiktaš pobijedio Fenerbahče u finalnoj seriji Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Bešiktaš je napravio "brejk" i poveo je 1:0 u finalu turskog prvenstva protiv Fenerbahčea. Poslije velike borbe, Bešiktaš je slavio 88:80, pokazujući tako Fenerbahčeu da mu neće tek tako prepustiti titulu prvaka.

Prije svega je Bešiktaš svojom odbranom zaustavio Fenerbahče, takođe pogađao je trojke kada je bilo najvažnije, tako da će četi Šarunasa Jasikevičijusa i te kako biti teško da dođe do treće uzastopne titule šampiona Turske, pošto crno-bijeli imaju lek za njihovu igru.

Bešiktaš je inače bolje počeo meč i ubjedljivo je vodio poslije prve četvrtine (27:16), poslije čega se Fenerbahče vratio u utakmicu i sve do poslednja dva minuta gledali smo izuzetno neizvjestan meč.


Crno-bijele je do pobjede predvodio Ugurlu sa 20 poena, dok je odličan bio i Entoni Braun sa 14. Vito Braun (12) i Arslan (10) su jedini još bili dvocifreni. Što se tiče Fenerbahčea, predvodili su ga Boldvin i Biberović sa po 16 poena, nedovoljno da se Bešiktašu "skrešu krila".

Naredni meč igra se 15. juna, takođe pred navijačima Fenerbahčea, a podsjetimo igra se na tri pobjede.

Tagovi

KK Bešiktaš KK Fenerbahče košarka

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