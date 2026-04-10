"Neću da te lažem, tako je bilo": Batler i Nvora se oglasili poslije 48 poena u Francuskoj

Izvor: Arena sport/printscreen

Crvena zvezda upisala je veoma važnu pobedu u Francuskoj savladavši Asvel (93:106). Ključni igrači bili su Džered Batler i Džordan Nvora koji su dali po 24 poena na ovoj utakmici. Prvo je pred kamere stao Džered.

"Oni igraju dobro, mi smo ostali zajedno i to je važna stvar za naš klub. Oscilacije? Oni su pogodili neke teške šuteve, neću da te lažem. Iako smo mi bili tu, pogodili su ih i vratili su se u meč. Zato je bilo oscilacija", rekao je Batler.

Slijedi meč protiv Reala u Madridu, a Zvezda je prije te utakmice obezbijedila mjesto u plej-inu.

"Da, da, svaka utakmica za nas je važna, imamo još jednu da završimo ligaški dio sezone."

"Jedva čekam izazov u Madridu"

Poslije njega je pred kamere stao Nvora.

"Oni su ušli sa više energije u drugom poluvremenu. Trener nas je držao, Kodi i Čima su pomogli, da nas vrate. Batler je igrao sjajno, vratili smo vođstvo i poveli. Ostali smo zajedno i izašli smo kao pobjednici".

I on je prokomentarisao sljedeći meč, posljednji u ligaškom dijelu sezone u Evroligi.

"Madrid je sjajan rival, odlični su kući , jedva čekam taj izazov", završio je Nvora.

