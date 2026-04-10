logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neću da te lažem, tako je bilo": Batler i Nvora se oglasili poslije 48 poena u Francuskoj

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džared Batler i Džordan Nvora su se oglasili poslije velike pobjede Crvene zvezde u Francuskoj protiv Asvela u Evroligi.

Džered Batler i Džordan Nvora o utakmici Asvel Crvena zvezda

Crvena zvezda upisala je veoma važnu pobedu u Francuskoj savladavši Asvel (93:106). Ključni igrači bili su Džered Batler i Džordan Nvora koji su dali po 24 poena na ovoj utakmici. Prvo je pred kamere stao Džered.

"Oni igraju dobro, mi smo ostali zajedno i to je važna stvar za naš klub. Oscilacije? Oni su pogodili neke teške šuteve, neću da te lažem. Iako smo mi bili tu, pogodili su ih i vratili su se u meč. Zato je bilo oscilacija", rekao je Batler.

Slijedi meč protiv Reala u Madridu, a Zvezda je prije te utakmice obezbijedila mjesto u plej-inu.

"Da, da, svaka utakmica za nas je važna, imamo još jednu da završimo ligaški dio sezone."

"Jedva čekam izazov u Madridu"

Poslije njega je pred kamere stao Nvora.

"Oni su ušli sa više energije u drugom poluvremenu. Trener nas je držao, Kodi i Čima su pomogli, da nas vrate. Batler je igrao sjajno, vratili smo vođstvo i poveli. Ostali smo zajedno i izašli smo kao pobjednici".

I on je prokomentarisao sljedeći meč, posljednji u ligaškom dijelu sezone u Evroligi.

"Madrid je sjajan rival, odlični su kući , jedva čekam taj izazov", završio je Nvora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Evroliga Džered Batler Džordan Nvora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC