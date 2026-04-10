"Javili su mi rezultate": Saša Obradović se oglasio poslije pobjede, spomenuo i svoju suprugu

Saša Obradović oglasio se poslije pobjede Crvene zvezde u Francuskoj.

Crvena zvezda je uspjela da pobijedi Asvel u Lionu (106:93). Po malo se "kockala" srpska ekipa u trećoj četvrtini, ali je uspjela da nađe način, da odgovori i da slavi na kraju. Saša Obradović se oglasio poslije utakmice.

"Nema lake utakmice u Evroligi, to bih rekao. Čak i ova utakmica pokazuje koliko je takmičenje neizvjesno, možda i najbolje ikada u Evroligi. Našli smo način. Znali smo da igramo protiv tima koji nema šta da izgubi i igra bez pritiska. Dobro iskustvo za nas, ovakva utakmica, da igramo sa ovim nivoom fokusa", rekao je Obradović.

Konstatovao je novinar da je ovo bila utakmica koju Zvezda nije smjela da izgubi.

"Morali smo da dobijemo. Sada se borimo za bolje mjesto u plej-inu. Čuo sam i da nam neki drugi rezultati idu na ruku. Vidjeću gdje ćemo da završimo. Rekli su mi da je Dubai izgubio, dakle unutra smo. Vidjećemo sa koje pozicije", jasan je Obradović.

"Žena me zeza da trokiram"

U razgovoru za Arenu sport je Obradović bio raspoložen i za šalu.

"Batler i Nvora su našli pravi ritam, zasluženo smo slavili. Što se mene tiče, žena me zeza da počinjem da trokiram malo u priči, koncentrisaću se i ja malo bolje", dodao je Saša.

