Zvezda ide u Madrid po čudo u Evroligi: Tabela je jasna, a ovo su parovi posljednjeg kola

Košarkaši Crvene zvezde imaju obezbijeđen plasman u plej-in pred posljednje kolo Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veoma važnu pobjedu na gostovanju Asvelu (106:93), a to je dovoljno da kolo prije kraja ligaškog dijela Evrolige obezbijede sebi i doigravanje! Tanka nada za plasman na neku od prvih šest pozicija i dalje postoji, ali mnogo toga će zavisiti od mečeva koje Crvena zvezda neće igrati naredne nedjelje.

Nakon 37 odigranih kola Crvena zvezda ima učinak 21-16, a to je u ovom trenutku dovoljno za krug sa ekipama Panatinaikosa i Monaka, odnosno za pozicije između sedmog i devetog mjesta. Matematički, Crvena zvezda je obezbijedila učešće u plej-inu ove sezone, a od rezultata poslednjeg kola zavisiće i sa koje pozicije ulazi u doigravanje.

Naravno, pobjeda tima Saše Obradovića nad Realom u Madridu značajno bi uticala na plasman Crvene zvezde. U slučaju da srpski tim iznenadi favorizovanu ekipu iz Španije, moglo bi se da razmatra i o izbjegavanju "plej-ina", turnira koji prethodne sezone nije prijao crveno-belima.

Pred posljednje kolo Evrolige, koje je zakazano za 16. i 17. april, odigraće se i jedna utakmica koja je ranije odložena. Riječ je o gradskom derbiju Tel Aviva, ali koji se zbog situacije na bliskom istoku neće igrati u Izraelu. Beogradska hala "Aleksandar Nikolić" biće domaćin okršaja Makabija i Hapoela, a taj susret igraće se 12. aprila od 21.15.

Za posljednje kolo u Evroligi zakazani su mečevi: Asvel - Fenerbahče, Makabi - Virtus, Olimpijakos - Olimpija, Partizan - Baskonija, Real Madrid - Crvena zvezda, Žalgiris - Pariz, Monako - Hapoel, Dubai - Valensija, Panatinaikos - Efes, Barselona - Bajern.







