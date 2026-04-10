Jago otišao iz Zvezde: Klub izdao hitno saopštenje

Crvena zvezda rastala se sa plejmejkerom
Crvena zvezda saopštila je da je Jago Dos Santos napustio klub, iako je imao ugovor do kraja sezone. Dogovoren je sporazumni raskid ugovora. Nedjeljama nije bio u planu trenera Saše Obradovića koji je na mjestu rezervnog plejmekera vidio Stefana Miljenovića ispred Brazilca, i tu je definitivno došao kraj.
Dvije strane bile su blizu rastanku i prošlog ljeta, kada se Južnoamerikanac vratio kući jer za njega nije bilo mjesta u ekipi, ali je poslije niza problema sa povredama ipak vraćen u rotaciju i pružio je uobičajeni doprinos uspjesima ekipe. Ipak, sada je vrijeme za prekid saradnje koja je trajala skoro tri godine.
"KK Crvena Zvezda Meridianbet i naš dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.
Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026/27. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine.
Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom ljeta 2023. godine iz njemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej ofa. U crveno bijelom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprinio je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024, 2025) i srpsko prvenstvo (2024).
Osim velikog doprinosa na parketu, Jago Dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan dio istorije KK Crvena zvezda.
Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspjeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slijede u karijeri.
Jago, hvala ti i srećno!"