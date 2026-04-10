Čitaoci reporteri

Jago otišao iz Zvezde: Klub izdao hitno saopštenje

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Crvena zvezda rastala se sa plejmejkerom

Jago Dos Santos napustio Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda saopštila je da je Jago Dos Santos napustio klub, iako je imao ugovor do kraja sezone. Dogovoren je sporazumni raskid ugovora. Nedjeljama nije bio u planu trenera Saše Obradovića koji je na mjestu rezervnog plejmekera vidio Stefana Miljenovića ispred Brazilca, i tu je definitivno došao kraj. 

Dvije strane bile su blizu rastanku i prošlog ljeta, kada se Južnoamerikanac vratio kući jer za njega nije bilo mjesta u ekipi, ali je poslije niza problema sa povredama ipak vraćen u rotaciju i pružio je uobičajeni doprinos uspjesima ekipe. Ipak, sada je vrijeme za prekid saradnje koja je trajala skoro tri godine.

"KK Crvena Zvezda Meridianbet i naš dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.

Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026/27. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine.

Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom ljeta 2023. godine iz njemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej ofa. U crveno bijelom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprinio je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024, 2025) i srpsko prvenstvo (2024).

Osim velikog doprinosa na parketu, Jago Dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan dio istorije KK Crvena zvezda.

Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspjeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slijede u karijeri.

Jago, hvala ti i srećno!"

