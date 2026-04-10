Kako Zvezda može direktno u plej-of? Postoji jedan scenario i zavisi i od Partizana

Crvena zvezda nema još plej-in, ali i dalje može u plej-of. Scenario je malo vjerovatan, ali ne ostaje ništa drugo nego da se u njega vjeruje.

Sezona u Evroligi ulazi u neizvesnu završnicu i čini se da je ne samo poslije svakog kola, nego poslije svake utakmice, situacija sve komplikovanija. Nije još ostvaren ni uslov za plej-in - što je osnovni cilj Zvezde u ovom trenutku - ali je vrlo interesantno da u teoriji još može da uđe i direktno u plej-of.

Da li će ta nada ostati da "živi" i poslije 37. kola, zavisi od Crvene zvezde, ali i od njenih rivala, međutim dobro je znati da postoji i jedan scenario za tako nešto. Nije naročito izvjestan, ali Zvezda nema gdje drugdje, nego da vjeruje u takav epilog.

Kako Zvezda može u plej-of?

Za početak, Crvena zvezda mora da dobije obje predstojeće utakmice u gostima. Večeras igra protiv Asvela u Lionu (20.45), a zatim 16. aprila gostuje Real Madridu (20.45). Ni obje pobjede ne garantuju plej-of, tako da Zvezda mora da obrati pažnju na to šta će uraditi Barselona i Žalgiris.

Potrebno joj je da Barselona dobije samo jedan meč (gostuje Monaku i dočekuje Bajern), odnosno da Žalgiris izgubi oba meča - prvo večeras protiv Partizana u Beogradu, pa onda protiv Pariza u Kaunasu.

Tako će u Zvezdi morati da navijaju i za svog "vječitog" rivala koji je u odličnoj formi, što je Zvezda osjetila već na svojoj koži, pošto bi u tom slučaju ušla u eventualne krugove sa Hapoelom, Monakom i Panatinaikoso - gdje ima bolji skor od svih.

Već je konstatovano da Crvena zvezda mora da pobijedi u gostima Asvel i Real. Već sada je jasno da Zvezda neće biti jedini tim sa 22 pobjede, a da bi izabranici Saše Obradovića ušli u prvih šest, potrebno je da do 22 pobjede ne dođu Barselona i Žalgiris.

Kako do plej-ina Evrolige?

Složiće se svi da je scenario u kom Zvezda ulazi direktno u plej-of malo vjerovatan, tako da crveno-bijelima ostaje da "ganjaju" plej-in, odnosno baraž za plej-of. Pomogao joj je poraz Makabija od Pariza jer je jasno da sa dvije pobjede sigurno ide u plej-in, međutim jedan poraz sve komplikuje.

Ako bi Monako večeras dobio Barselonu - mogao bi da se napravi krug timova sa skorom 21-17, sve od devetog do 11. mjesta između Barselone, Crvene zvezde i Dubaija, gdje bi nažalost tim sa Malog Kalemegdana ispao iz plej-ina.

Ako bi pak Barselona pobijedila Monako - u pomenutom krugu Zvezda bi bila najbolja i zauzela bi deveto mjesto, Dubai bi bio 10, a Monako bi "izvisio" i za plej-in. Naravno, postoji i šansa za plej-in da Zvezda ode u plej-in ako Monako dobije večeras, ali bi onda Dubai morao da izgubi od Valensije u Sarajevu i tako bi "pogurao" crveno-bijele.

Mnogo je scenarija, a rasplet čekamo...



