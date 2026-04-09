Pariz "odradio posao" za Crvenu zvezdu i razmontirao Makabi: Evo gdje su crveno-bijeli na tabeli Evrolige

Crvena zvezda je ostala na 9. mestu Evrolige posle nekoliko odigranih mečeva u 37. kolu
Crvena zvezda nije promijenila poziciju na tabeli Evrolige poslije nekoliko odigranih mečeva u 37. kolu. Tim koji vodi Saša Obradović ostao je 9. na tabeli i ima skor 20-16, ali neki od susreta u prvom danu takmičenja išli su na ruku beogradskom timu - prije svega pobjeda Olimpijakosa, a onda i Pariza.
U posljednjem meču u četvrtak sastali su se Pariz i Makabi, a domaćin je slavio 113:80 i tako umanjio šanse da "ponos Izraela" priprijeti Crvenoj zvezdi na tabeli. Makabi je sad 12. sa skorom 18-18 i mada ima još dva meča do kraja ligaškog dijela, ako tim Saše Obradovića bude imao konce u rukama, problema neće biti. Mada, čak i u slučaju da naniže dvije pobede, protiv Hapoela (u 30. kolu Evrolige) a onda i protiv Bolonje, crveno-bijeli i dalje imaju bolji međusobni skor.
Kad je u pitanju sam meč Pariz je pregazio Makabi, posebno u prvoj četvrtini u kojoj je postigao 41 poena, dok su gosti ubacili 24. I u nastavku je Pariz bio bolji tim, potvrđivao je dobro igru iz četvrtine u četvrtinu, a posebno se istakao Džastin Robinson koji je za 19 minuta postigao 25 poena. Na drugoj strani lider je bio Loni Voker sa 16 poena za 17 minuta.
Crvena zvezda i dalje ima kontrolu u svojim rukama, trenutno je na devetom mjestu, ali prije sobom ima dvije važne utakmice - u petak igra u Francuskoj protiv ASVEL-a, a onda gostuje i Real Madridu, koji igra sjajno u posljednje vrijeme.
Kad je Partizan u pitanju, crno-bijeli su na 16. mjestu i njih čeka meč protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni u petak od 20.30 sati.
Pogledajte tabelu Evrolige:
