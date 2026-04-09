Velika pomoć Crvenoj zvezdi stigla od "braće" iz Pireja

Hapoel je poražen na domaćem terenu u vrlo tijesnom meču protiv Olimpijakosa.

Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

U 37. kolu Olimpijakos je potvrdio prvu poziciju na tabeli Evrolige, tako što je u tijesnim meču savladao Hapoel 89:85. Trijumfom crveno-bijelih iz Pireja, tim koji vodi Jorgos Barcokas pomogao je Crvenoj zvezdi, koja bi u naredna dva meča mogla da napreduje na tabeli, djelimično zahvaljujući bratskom klubu.

Iako je Hapoel poveo velikih 11:0 i imao kontrolu do šestog minuta meča (16:5), uslijedila je nevjerovatna serija gostiju od 13:0 za veliko vođstvo 20:16. Tajler Dorsi je bio inicijator, a slijedili su ga Donta Hol, Kori Džozef i Tajson Vord. Tako je Olimpijakos stekao prednost koju u nastavku nije gubio.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Hapoel ima skor 22-13, dok Crvena zvezda na devetom mjestu ima 20 pobjeda i 16 poraza, ali i utakmicu manje. Crveno-bijeli će u petak gostovati u Vilerbanu gdje će im rival biti ASVEL. U slučaju za tim Saše Obradovića pobijedi u naredna dva susreta, a tim koji vodi Dimitris Itudis izgubi, zbog boljeg međusobnog skora, Zvezda bi imala prednost na tabeli.

Iako je kraj ligaškog dijela vrlo blizu, još ništa nije gotovo. Naredna dva meča mogla bi da promijene stanje na tabeli, a mnogo toga leži u rukama ekipe Saše Obradovića.

Kad je u pitanju utakmica u ekipi Olimpijakosa Tajler Dorsi je bio najbolji sa 23 poena, dok su dvocifreni bili Aleks Piters sa 11 poena i osam skokova, odnosno Saša Vezenkov sa 10 poena i pet uhvaćenih lopti i Kori Džozef sa 10 poena. Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov postigao je devet poena za 16 minuta i bio je nepogrešiv sa linije penala i u šutu za dva (3/3).

Na drugoj strani je blistao Antonio Blejkni sa 16 poena, dok je Elajdža Brajant imao 15. Vasilije Micić je poslije 31 minuta igre imao 14 poena (3/4 za dva, 2/4 za tri i 2/2 sa linije penala), odnosno pet skokova i osam asistencija, ali i tri izgubljene lopte.

Hapoel naredna dva meča igra protiv Makabija i Monaka, Olimpijakos protiv Milana.

