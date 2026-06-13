Prosinečki o remiju BIH i Kanade: Mali Lukić je zabio, svaka čast, ali ova dvojica su junaci!

Nekadašnji selektor BIH Robert Prosinečki otkrio ko su za njega najzaslužnija dvojica “zmajeva” za remi protiv Kanade.

Izvor: MONDO

Reprezentacija BIH remizirala je 1:1 sa Kanadom u svom prvom meču na Svjetskom prvenstvu, odigranom na stadionu BMO Fild u Torontu.

Imali su "zmajevi" i cijelij plijen u ruci pošto je Jovo Lukić pogotkom u 21. minutu donio vođstvo, ali su domaćini Mundijala preko Kajla Larina u 79. minutu stigli do izjednačenja.

“Bod je najrealniji ishod. Kako čujem od insajdera u bosanskohercegovačkom nogometu, svi su oni zadovoljni što su prvenstvo otvorili takvim rezultatom”, prokomentarisao je legendardni Robert Prosinečki u izjavi za Index.hr i potom se osvrnuo na selekciju Kanade.

"Njihov pritisak bio je konstantan, to je činjenica. Kanađani su posebno stisnuli posljednjih 20 minuta, kada je bilo izvjesno da će zabiti jer su tako navalili da BiH nije mogla izaći sa svoje polovine, a često ni iz opasne zone. Iz toga je proizlazio taj višak vremena i prostora Kanađanima o kojem govorite. Kada se podvuče crta, bod je veliki uspjeh za Bosnu".

Šta BIH može u nastavku prvenstva?

"Za Bosnu je nakon svih onih drama u baražu protiv Velsa i Italije velika stvar da se plasirala na Svjetsko prvenstvo i onda tamo parirala Kanadi. Očekujem da će rasti kako bude odmicao turnir jer će se igrači naviknuti na uslove i neće više biti impresionirani", rekao je nekadašnji selektor reprezentacije BIH.

Sergej Barbarez iznenadio je sve kada je u startnih 11 ubacio Jovu Lukića, a bivši igrač banjalučkog Borca je opravdao povjerenje pogotkom za vođstvo zbog čega ga sada slave širom BIH.

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Prosinečki, međutim, ističe kao junake dvojicu njegovih saigrača.

"Mali Lukić je zabio i svaka mu čast na tome, ali dva stopera, Nikola Katić i Tarik Muharemović, junaci su ove utakmice. Izdržali su muški nebrojene napade Kanade, blokirali toliko udaraca i presijecali opasna dodavanja, spašavali s gol-crte ili pred njom. Odigrali su veliki meč obojica", istakao je Prosinečki.

On je dodao da je mnogo nedostajao kapiten Edin Džeko.

"Falio je Džeko. Sve i da je igrao i nije zabio, primao bi i zadržavao lopte te ih prosljeđivao i na sebe vezao suparničke igrače. Nadam se da će se oporaviti za preostale utakmice skupine".

O Barbarezu “Autor je drugog najvećeg uspjeha u istoriji fudbala Bosne i Hercegovine. Prvi je ipak prvi plasman na SP, onaj 2014. Ma, o čemu mi pričamo? Pa čovjek je BiH, koja je bila u jako teškoj, bezizlaznoj situaciji, podigao na takav nivo da ju je odveo na Svjetsko prvenstvo i to tako da je izbacio Italiju! Barbarez je izveo čudo samim dolaskom na SP. I onda ga tamo u prvom kolu dočeka možda najteža utakmica s obzirom na to da igra protiv domaćina i on pod ogromnim pritiskom uzme bod, a mogao je sva tri. Osim toga, njegova Bosna igra dobro”, rekao je Prosinečki.

Selekcija BIH narednu utakmicu igra 18. Juna u Los Anđelesu protiv Švajcarske, a posljednji mečp grupne faze protiv Katara 24. Juna u Sijetlu.

"Švajcarska je favorit. Ne samo utakmice protiv BiH, nego i cijele grupe. Mene jako intrigira utakmica BiH i Katara. Tu reprezentaciju dobro vodi moj veliki prijatelj Đulijen Lopetegi te je i Kataru, kao i Bosni, veliki uspjeh plasman na SP . Međutim, kao ni BiH, tako se ni Katar ne zadovoljava samo učestvovanjem na prvenstvu. Bit će jako interesantno jer je utakmica BiH - Katar u zadnjem kolu. To je meč odluke", zaključio je Prosinečki.