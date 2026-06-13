Partizan doveo Jovu Lukića, pa ga vratio u BiH: "Nije zadovoljio druge, a ne sportske kriterijume"

Jovo Lukić je vrlo lako mogao da postane fudbaler Partizana, ali njegov otac Mitar pričao je kako su se neke nesportske stvari ispriječile da obuče dres crno-bijelih.

Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia

Jovo Lukić je sada tema u cijelom svijetu pošto je postigao pogodak na meču sa Kanadom u prvom kolu Mundijala. Zamijenio je povijeđene Edina Džeku i Harisa Tabakovića u sastavu Sergeja Barbareza i uspio da postigne pogodak u 21. minutu na asistenciju Seada Kolašinca.

Iako je rođen u Šapcu gde je njegov otac Mitar Lukić u to doba igrao fudbal u dresu Mačve, nikada korpulentni i 190 centimetara visoki špic nije nastupao za neki klub u Superligi. Gradio je karijeru kroz u Premijer ligi BiH u redovima Sloge iz Doboja, Krupe, Zvijezde iz Gradačca iz Borca iz Banjaluke, a ponikao je u omladinskim kategorijama Modriče. Tu ga je svojevremeno primijetio Partizan.

Njegov otac Mitar, koga je sinoć u studiju "RTS-a" nahvalio Rade Bogdanović, pričao je o tome zbog čega nakon što su ga skauti Partizana vidjeli on ipak nije otišao na "JNA".

"Njega su zapazili iz Partizana. Išao je na nekoliko proba, sve je bio zadovoljio, ali kako naše procedure idu, treba zadovoljiti i druge kriterijume mimo sportskih, tako da nikad nije otišao", rekao je Mitar Lukić za "Adriatic Sport".

Izvor: Francois Nel / Getty images / Profimedia

Kako je Jovo Lukić stigao do reprezentacije?

Kasnije je i dok je igrao za Zvijezdu iz Gradačca on je nuđen Partizanu, ali u Humsku nikada nije otišao. Do reprezentacije je stigao u dresu Borca iz Banjaluke, a nakon ispodprosječne prve sezone u Rumuniji sada je izdominirao i sa 18 golova došao do poziva Sergeja Barbareza koji je čak rekao da ga planira kao lidera nakon odlaska 40-godišnjeg Edina Džeke.

"Niko se ne bi našao na spisku da ne igra tako dobro. Vrlo sam iznenađen, posebno s Nidalom Čelikom, dok Jovo Lukić igra konstantno dobro. Gledao sam ga uživo i on to nije ni znao. Javili su mu poslije utakmice da sam ga gledao, pravi 'target' igrač. Prva lijeva noga u našem centru napada. Vrlo dobra tehnika, što se tiče brzine, na velikom nivou. Ne boji se, želi da igra. Zamišljen je za vrijeme poslije Edina Džeke, jer ide ka njemu što se stila tiče. Nadam se da će biti zadovoljan onim što ovdje vidi, vidio sam juče da je nasmijan stigao i to su ti momci koji treba tu da budu. Ćute, rade i nameću se.Mi znamo da cijenimo takve stvari", zaključio je Barbarez priču na ovu temu, ističući da vjeruje da bi Jovo Lukić mogao da bude pozitivno iznenađenje za reprezentaciju BiH.

Šta je rekao Lukić?

"Da sam zamišljao, ne bih bolje poželio, da moj prvi gol bude na Svjetskom prvenstvu. Žao mi je što nismo pobijedili. Draže bi mi bilo da smo dobili a da nisam dao gol. Sigurno da nam bod otvara put dalje, ali ako ne pristupimo svakoj utakmici kao ovoj, da se maksimalno borimo za svaku loptu, samo tako možemo dalje", rekao je poslije sjajnog debija na Mundijalu Jovo Lukić.

Pogledajte 00:53 Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

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