Napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić oduševio je čitavu planetu golom protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia

Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić oduševio je čitavu planetu golom protiv Kanade. U ranoj fazi Svjetskog prvenstva jedna je od najvećih zvijezda turnira i donio je svom timu bod protiv jednog od domaćina turnira.

Dok navijači oduševljeno pišu o njemu tvitove poput onog: "Ako bude muško, neka se zove Jovo", o Lukiću se oglašavajući i statističari. Poznati nalog "Opta" izračunao je da od 1966. godine nije zabilježeno da je neki napadač pobijedio u svih devet duela u vazduhu na jednoj utakmici Mundijala.

Ako bude muško neka se zove Jovopic.twitter.com/McuTaQfZFc — Vanzemoljac Inc. (@MoljacU)June 12, 2026

Povrh toga, na specijalizovanom sajtu Transferamrkt Lukićev profil je trenutno šesti najgledaniji, odmah uz profil Kristijana Ronalda:

Falorin Balogun - heroj pobjede SAD protiv Paragvaja

Hristos Ciolis - krilo Briža koje pregovara sa Arsenalom

Kristijan Pulišić - "mozak" igre Amerike u istorijskom trijumfu u El-Eju

Đovani Rejna - Amerikanac koji je postavio konačnih 4:1

Kristijano Ronaldo - potencijalno prvi strijelac na čak šest uzastopnih Mundijala

Jovo Lukić - novi fudbalski superstar

Bernardo Silva - vezista Sitija koji bi mogao da pređe u Real Madrid

Lionel Mesi - "GOAT" i lider aktuelnog prvaka svijeta, Argentine

Kris Ričards - defanzivac Amerike kome je cijena skočila do 28 miliona funti

Seržinjo Dest - bek Amerike i PSV Ajndhovena

Jovo van sebe od sreće

Vidi opis Jovo Lukić rame uz rame sa Kristijanom Ronaldom Heroj Bosne i Hercegovine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Francois Nel / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: FS BiH Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 18 / 18 AD

Jovo nije mogao da vjeruje da je na takmičarskom debiju za BiH postigao tako veliki gol.

"Bio bih srećniji samo da smo pobijedili. Što se mene tiče, prvi zvanični meč za reprezentaciju i odmah gol - ne mogu biti srećniji. Kada sam dao gol, nisam znao gdje ću. Samo sam počeo da trčim i da slavim sa saigračima.

Malo je šteta što smo primili gol na kraju meča, ali to je fudbal, borite se do kraja. Veoma sam zahvalan navijačima, mnogo ih je bilo danas na utakmici i još jednom hoću da im zahvalim za sve što su uradili danas", kazao je on poslije meča.

¡EL GOLEADOR BOSNIO!



Jovo Lukic, quien anotó el único gol de Bosnia y Herzegovina da sus impresiones tras el empate ante Canadá en el debut mundialista.pic.twitter.com/EFalPxzVTC — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA)June 12, 2026

Sin fudbalera, Rade Bogdanović hvalio oca na RTS-u

Izvor: RTS printscreen

Stručni konsultant Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović govorio je poslije utakmice o ocu Jove Lukića, Mitru Lukiću.

"Besprijekorna disciplina, vezni red namješten, nevjervoatno kako su odigrali meč. Jovo Lukić, sin Mitra Lukića, bivšeg fudbalera Slobode iz Tuzle, jednog od najboljih! Sve je krenulo po Bosnu od 21. minute kada je Jovo dao taj gol", rekao je na "RTS-u" Rade Bogdanović.

Mitar Lukić rođen je 1957. godine i igrao je za Bratstvo iz Gračanice, zatim Drinu iz Zvornika pa Slobodu iz Tuzle. Nakon toga je otišao u Tursku i igrao ze za Trabzon, pa se vratio u Slobodu. Na kraju je otišao u Mačvu, gdje mu se u Šapcu rodio sin Jovo. Kasnije je imao trenersku akarijeri i vodio je Modriču, Crvenu Zemlju, Tekstilac iz Dervente, Slogu iz Doboja i Borac iz Šamca. Kao trener je 2004. osvojio Kup BIH.

"Moram da se vratim na malog pošto sam igrao protiv njegovog oca. Njegov je otac bio jedan od najboljih fudbalera Slobode iz Tuzle kada je Đorđe Gerum napravio sjajnu generaciju koja je ojadila sve klubove koji su dolazili pod 'Tušanj' i tačno se vidi da su to neki geni", ispričao je Bogdanović.

Fudbalski put Jove Lukića

Visoki napadač počeo je karijeru u Modriči i Slogi iz Doboja, a igrao je i za Krupu, Zvijezdu iz Gradačca, čak četiri godine je nosio dres Borca iz Banjluke, a od 2024. godine igra u Rumuniji - najprije za Univerziteteu Krajovu, pa za Univerzitateu Kluž od prošle godine.

Igrao je krajem prošle decenije za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a debitovao je za "A" selekciju 2021. godine u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Država. Skoro pet godina kasnije, baš u SAD je odigrao takmičarski debi za BiH i zauvijek će ga pamtiti.