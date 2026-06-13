Istorijska pobjeda Amerike na SP: Ovo je čekala 96 godina

Reprezentacija Sjedinjenih Država razbila Paragvaj 4:1 (3:0) u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva. Folarin Balogun postao prvi dvostruki strijelac Amerike na SP još od 1930.

Izvor: Julian Medina/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Amerikanci su deklasirali Paragvaj na Svjetskom prventvu kako nikog nikada nisu - sa čak četiri postignuta gola za ubjedljivih 4:1. Ekipa Maurisija Poketina, domaćin turnira, ostavila je bez teksta svoje navijače u Los Anđelesu i pokazala da će imati važnu ulogu na Mundijalu.

Prvu meč Paragvaja na Svjetskom prvenstvu još od Južne Afrike 2010. pretvorio se u košmar od početka utakmice, autogolom Damijana Bobadilje koji je iznudio najbolji igrač Amerike Kristijan Pulišić u 7. minutu. Potom je u prvi plan stupio napadač Falorin Balogun, postigavši istorijska dva gola u 31. i 45+5. minutu, što nijedan Amerikanac nije uradio na SP.

Pamtiće se nastup napadača Monaka i bivšeg mladog reprezentativca Engleske kakvog je Amerika oduvijek čekala.

U drugom dijelu meča Pulišić je napustio teren a njegovi saigrači su mirno priveli meč kraju, golom Ðovanina Rejne u 90+8. minutu, za oduševljenje publike u kojoj je bilo mnogo poznatih - Leonardo di Kaprio, Hale Beri, Karim Abdul-Džabar, Tom Kruz, Bil Gejts, Džordž Lukas i drugi.

Pogledajte sve golove:

Reprezentacija SAD sljedeći meč igra protiv Australije 19. juna u Sijetlu, a Paragvaj dan kasnije protiv Turske u Santa Klari. Važno je naglasiti da je ovo tim Paragvaja koji je u kvalifikacijama pobijedio Brazil i Argentinu.