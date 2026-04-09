Porazi Fenerbahčea i Panatinaikosa u Evroligi

Valensija je nanela bolan poraz Panatinaikosu, dok je Real Madrid slavio u Istanbulu

U 37. kolu Evrolige nije bilo mnogo iznenađenja. Favoriti su uglavnom slavili, pa se tako niz poraza Fenerbahčea ne smatra baukom u elitnom takmičenju. Valensija je na domaćem terenu preslišala Panatinaikos (102:84), Bajern je bio bolji od Milana (94:84), a Real Madrid je slavio u Istanbulu 74:69. Sve u svemu, nijedan od timova nije mogao da pomogne Crvenoj zvezdi na nešto boljem plasmanu u nastavku takmičenja, kao što je to bio slučaj u meču Olimpijakosa i Hapoela.

Valensija je od samog početka bila bolja, a pet trojki u prvih 10 minuta i odnosno dvije u prva dva minuta meča pokazale su da će domaćin biti vrlo dominantan u ovom meču. Badio i Tompson su vodili tim, Nejt Rivers je postom nastavio u dobrom ritmu, a kako su gotovo svi u domaćem timu bili raspoloženi, sve je teklo u znaku Valensije.

Posebno je domaćin blistao u posljednjoj dionici, kad je Montero vezao šest poena za 98:80. I ono što je još zanimljivije, domaćin je slavio u sve četiri četvrtine i nije dozvolio ekipi Ergina Atamana ni trunku nade da će promijeniti stanje na tabeli. Panatinaikos sad ima skor 21-16, što dalje kaže da Crvenu zvezdu samo pobjeda dijeli do izjednačenja sa bivšim šampionom Evrolige.

U timu pobjednika najbolji je bio Montero sa 22 poena, dok je Panatinaikos vodio Najdžel Hejs-Dejvis sa 19, odnosno Džedi Osman sa 16 poena.

S druge strane, Fenerbahče tone na tabeli, posebno jer je vezao pet poraza u elitnom takmičenju. Sad oba tima imaju isti skor na tabeli, a to je 23-14, tim iz Istanbula je trenutno četvrti, dok je Real Madrid uspio da se domogne treće pozicije. Nada za Fener je postojala u prvoj dionici, a onda je bolja igra gostiju u drugoj četvrtini odnijela prevagu.

Serija 14:2 donijela je prednost "kraljevskom klubu" od 35:31. Nastavili su domaćini da prijete, uspjeli su i da vrate vođstvo, ali je raspoloženi Terj Lajl na početku odlučujuće dionice preokrenuo susret. Vezao je osam poena, dovoljno za izjednačenje (62:62), a onda je uslijedila još jedna serija Reala od 7:0, potom i trojka Hezonje, a za sam kraj i Lajlsa koji je stavio potpis na meč u Istanbulu.

Najbolji u Realu bio je Fakundo Kampaco sa 15 poena, odnosno Edi Tavares sa 12. Na drugoj strani Brendon Boston je postigao 21,

Bajern i Milano sad imaju neriješen skor na tabeli Evrolige, ali nijedan od timova nema šansu da preokrene i nađe se u borbi za plej-in poziciju. Bajern igra mnogo bolje od dolaska Svetislava Pešića u tim, ali to nije dovoljno. Ipak, pobjeda u gostima, koja je izvojevana ubjedljivom drugom četvrtinom (32:14), veoma će značiti timu iz Minhena.

Marko Gudurić je u ovom meču postigao pet poena, imao je i tri skoka i pet asistencija za 22 minuta (1/1 za dva, 1/3 za tri poena). Najefikasniji je bio Ševon Šilds koji je postigao 14 poena, dok je Andreas Obst vodio Bajern sa 19 poena, pratili su ga Nenad Dimitrijević sa 15 i Vladimir Lučić sa 12 (7/7 sa linije penala, 1/2 za dva, 1/2 za tri).

