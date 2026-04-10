UŽIVO Asvel - Crvena zvezda, uživo: Ertel ne da crveno-bijelima da se odlijepe 0
UŽIVO Asvel - Crvena zvezda, uživo: Ertel ne da crveno-bijelima da se odlijepe

Crvena zvezda gostuje Asvelu u Francuskoj i taj meč mora da dobije po svaku cijenu u borbi za plej-of Evrolige.

Goran Arbutina
21:10

10' - Kraj prve četvrtine - neriješeno je

Mekintajer je fauliran na šutu za tri, dao je dva od tri penala, pa je Ažinsa dao trojku za izjednačenje - 26:26.

21:09

9' - Nesportska Odželeja

Sudije su dugo gledale snimak, raspravljali su i rekli da ne vide ništa nesportski, pa su onda promijenili odluku i dosudile nesportski faul. Odželej je dao oba penala, pa je onda Asvel napravio izmjenu kako ne bi penale izvodio Endiaj koji je slabiji izvođač penala, ali je Lajti kao kapiten dao samo drugo, pa je domaćin imao loptu sa strane - 24:20 za Zvezdu.

21:07

Ertel pogađa za tri i ne dozvoljava Zvezdi da se "odlijepi", a Odželej je fauliran i umjesto slobodnih bacanja sudije gledjau da li je on tom prilikom napravio faul u napadu - 22:19 za Zvezdu.

21:03

8' - Bolomboj za tri

Bolomboj pogađa trojku iz ugla poslije minuta odmora - 22:16 za Zvezdu.

21:03

7' - Ertel u seriji, reaguje Obradović

Ertel pokreće seriju Asvela od 7:0, Saša odmah reaguje - 19:16.

20:59

6' - Kakva trojka Monekea

Moneke pogađa za tri u padu, nevjerovatna trojka, pa blokada Bolomboja i zakucavanje Nvore - 19:9.

20:58

6' - Trojka Nvore

Nvora pogađa za tri, Zvezda ima prednost - 14:9.

20:58

5' - Nvora zakucava

Sjajan potez Nvore i fenomenalno zakucavanje, izbjegao je blokadu i uvećao vođstvo Zvezde - 11:7.

20:52

4' - Trojka Monekea i Nvora

Moneke daje trojku, pa onda Nvora zakucava - 9:7 za Zvezdu.

20:52

2' - Serija Asvela

Asvel pravi seriju od 5:0 i dolazi do vođstva poslije ubačena dva penala Angole - 5:2.

20:50

1' - Rivero pogađa

Prve poene na meču postiže Rivero - 2:0 za Zvezdu.

20:48

Minut aplauza za Duška Vujoševića

Pred početak meča u Francuskoj je održan minut ćutanja za Duška Vujoševića koji je pretvoren u minut aplauza za trofejnog trenera.

20:48

Petorka Zvezde

Ovako izgleda startna petorka Zvezde u Francuskoj:

Mekintajer, Karter, Nvora, Moneke, Rivero

20:27

Meč uskoro počinje

Meč u Lionu počinje u 20.45 časova.

20:15

Obradovića ne zanimaju kalkulacije

Uoči ovog meča oglasio se Saša Obradović i istakao da ga ne zanimaju kalkulacije i rezultati drugih timova.

"Uopšte to ne gledam. Ne zanimaju me bilo kakve kalkulacije, ne gledam rezultate. Najvažnije je da se pobijedi. Čak i u toku utakmice, ali ne ove, ako nešto bude bilo, mora samo da se razmišlja o meču", poručio je Obradović.

20:01

Zvezda se razišla sa Jagom

Na meču u Lionu sigurno neće biti Jaga dos Santosa. Brazilski plejmejker je raskinuo ugovor sa Zvezdom i poslije toga odmah potpisao za Virtus iz Bolonje.

20:01

Kako Zvezda može direktno u plej-of?

Šanse Zvezde za direktan plasman u plej-of su vrlo male i da bi se našla među najboljih šest moraće da pobijedi u oba meča i da navija za Partizan protiv Žalgirisa i to je samo prvi korak... Mora Barselona da izgubi bar jedan od dva meča, Žalgiris da izgubi i od Partizana i od Pariza...

19:59

Zvezda igra prvo od dva finala

Crvena zvezda gostuje Asvelu u Lionu i igra prvo od dva finala za plej-of Evrolige. U posljednjem kolu gostuje Realu u Madridu. Prvo mora da dobije otpisani francuski tim da bi nastavila trku.

19:59

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča u Francuskoj.

