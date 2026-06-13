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Šta znači ako stalno mrdate nogom dok sjedite: Psiholozi kažu da ovo otkriva više nego što mislite

Šta znači ako stalno mrdate nogom dok sjedite: Psiholozi kažu da ovo otkriva više nego što mislite

Autor N.D. Izvor Sensa
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Psiholozi otkrivaju šta znači mrdanje nogom dok sjedite. Otkriva o vama više nego što možete da zamislite...

Šta znači ako stalno mrdate nogom dok sjedite Izvor: Shutterstock

Sigurno poznajete bar jednu osobu koja stalno mrda, trese ili pomera nogu dok sjedi, bez obzira lda li su noge prekrštne ili su obadva stopala na podu. Ako ste se pronašli, onda je važno da znate da ovo nije samo bezazlena navika, već psihologija tvrdi da ima dublje značenje.

Jedno od najčešćih objašnjenja jeste nagomilana nervna energija. Kada smo pod stresom, tijelo traži način da se isprazni, da se oslobodi napetosti, pa se to onda često manifestuje kroz sitne pokrete poput pomjeranja noge. To ne mora da znači da ste u ozbiljnom problemu, često je to samo reakcija na ubrzan tempo života, rokove ili pritisak.

Dosada i manjak stimulacije

Pomjeranje noge može da se javi i kada vam je dosadno ili niste dovoljno mentalno angažovani. U tim situacijama mozak pokušava da održi budnost kroz fizičku aktivnost, pa nastaju nesvjesni pokreti.

U nekim slučajevima, učestalo pomjeranje noge može biti povezano sa anksioznošću. Telo tada ostaje u stanju blage predostrožnosti, što se vidi kroz stalnu potrebu za kretanjem. Važno je naglasiti da ovaj znak sam po sebi ne znači ništa zabrinjavajuće. Ključ je u kontekstu – da li se javlja povremeno, u stresnim situacijama, ili stalno i uz druge simptome kao što su napetost, nesanica ili razdražljivost.

Kada obratiti pažnju?

Ako primjetite da vas ovakvo ponašanje ometa, ili ga ne možete kontrolisati, može biti korisno da obratite pažnju na nivo stresa i odmor. U većini slučajeva, male promjene u rutini, više pauza, kretanja i opuštanja, mogu značajno da smanje ovaj nesvjesni nemir koji se manifestuje mrdanjem noge.

U svakom slučaju, pomeranje noge dok sedite je vrlo česta pojava i većina ljudi je povremeno radi, a da toga nije ni svjesna.

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Tagovi

psihologija nervoza

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