Stručnjaci otkrivaju kako da prestanete ugađati svima: Stalna potreba da budete dostupni može vas iscrpiti

Stručnjaci otkrivaju kako da prestanete ugađati svima: Stalna potreba da budete dostupni može vas iscrpiti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Stručnjaci upozoravaju da stalna potreba da udovoljite drugima može dovesti do iscrpljenosti i nezadovoljstva. Evo kako prepoznati problem i postaviti granice.

žena obaveze Izvor: Shutterstock

Mnogi ljudi žele biti ljubazni, pomoći drugima i izbjeći sukobe, ali kada potreba da svima ugodite postane obrazac ponašanja, to može ozbiljno narušiti mentalno zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju da takozvano "people pleaser" ponašanje često znači da osoba konstantno stavlja tuđe potrebe ispred svojih, čak i kada je to iscrpljuje ili čini nezadovoljnom. Dugoročno, takav obrazac može dovesti do stresa, anksioznosti, osjećaja iscrpljenosti, pa čak i ogorčenosti prema ljudima kojima stalno izlazite u susret.

Psihoterapeuti objašnjavaju da korijen ovog ponašanja često leži u ranijim životnim iskustvima. Neki ljudi još od djetinjstva razviju potrebu da budu "dobri" i ne stvaraju probleme kako bi dobili odobravanje okoline ili izbjegli konflikte.

Jedan od prvih znakova da pretjerujete u ugađanju drugima jeste osjećaj ljutnje ili frustracije nakon što nekome kažete "da", iako to zapravo niste željeli.

Stručnjaci savjetuju nekoliko koraka koji mogu pomoći da se taj obrazac promijeni:

  • napravite pauzu prije nego što odmah pristanete na nečiji zahtjev
  • zapitajte se da li zaista želite nešto uraditi
  • naučite reći "ne" bez osjećaja krivice
  • postavite jasne granice u odnosima
  • obratite pažnju na sopstvene potrebe i prioritete

Psiholozi ističu da postavljanje granica nije sebičnost, već zdrav način zaštite vlastitog vremena i energije.

"Ako stalno govorite 'da' drugima, često govorite 'ne' sebi", poruka je stručnjaka koji naglašavaju da autentični odnosi podrazumijevaju ravnotežu, a ne stalno žrtvovanje jedne strane.

Iako promjena ovakvih navika može biti teška, stručnjaci poručuju da je moguće naučiti kako biti ljubazan prema drugima, a da pritom ne zanemarujete sebe.

(MSN/Mondo.ba)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

