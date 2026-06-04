Namib – najstarija pustinja na svijetu: Jedinstveno mjesto na planeti gdje se pješčane dine spajaju sa morem

Namibija je afrički dragulj u kom se spajaju najstarija pustinja na svijetu i okean. Otkrijte zašto sve više naših turista posjećuje ovu zemlju, šta sve treba vidjeti i koliko košta putovanje.

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Namibija, dijamant Afrike i zemlja predivne prirode, spoj je dinamičnih kontrasta: pustinje i okeana, ljudi i tišine, živahnih ljudi i tragičnih brodoloma. Jedno mjesto koje dobro ilustruje kontraste ove afričke zemlje je Deadvlei, šuma u pustinji, gdje crno drveće staro 900 godina stoji nasađeno na bijeli pod, dok se u pozadini ističu crvene dine.

Još jedna karakteristika Namibije je vrlo interesantna turistima - životinjski svijet. "Nacionalni parkovi i prirodni rezervati pokrivaju skoro polovinu ukupne površine Namibije. Kao rezultat toga, male i velike vrste divljači našle su utočište u Namibiji, uključujući veličanstvenu petorku: slona, nosoroga, bivola, lava i leoparda", navodi veb-sajt Visit Namibia. "Hiljade foka se kupaju na plažama pored ružičastih flamingosa i belih pelikana na obali."

Inače, Namibija se nalazi u južnoj Africi, na obalama Atlantskog okeana i graniči se na Angolom, Zambijom, Bocvanom i Južnoafričkom Republikom. Teritoriju današnje Namibije prvobitno su naseljavala plemena Bušmani, Damara i Mamaka, a nezavisnost od Južnoafričke Republike proglasila je 1990. godine. Ima nešto preko dva miliona stanovnika i vrlo slabu gustinu naseljenosti - druga je na svijetu najređe naseljena država svijeta, odmah poslije Mongolije. Većina stanovništva zemlje je narod Ovambo, koji spada u grupu Bantu naroda, a koji sačinjavaju oko polovinu stanovništva.

Privreda Namibije je uveliko zavisna od vađenja i prerade minerala za izvoz. Zemlja je veliko svjetsko izvorište dijamantskog dragog kamenja.

Građanima Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Slovenije potrebna je viza za ulazak u Namibiju, dok građani Hrvatske mogu da je dobiju i po dolasku.

Cijena vize u Srbiji je preko 80 evra, ali je, prema rečima Kapitako, nije teško dobiti. Kako kaže, oni pokušavaju da sa vladom Namibije ispregovaraju mogućnost da se viza za građane Srbije dobije pri dolasku u zemlju.

Ne samo da u Namibiji možete vidite potpuno drugačije pejzaže, od mora do pustinje, već možete da probate i razne avanturističke sportove.

Ovo su neki od predloga šta možete posjetiti u Namibiji:

1. Namib - najstarija pustinja na svijetu

Pustinja po kojoj je Namibija dobila ime pruža se na 50.000 kvadratnih kilometara i tamo možete vidjeti najviše pješčane dine na svijetu. Ne samo to - to je jedina pustinja na svijetu koja izlazi na more.

U južnom delu pustinje nalazi se najpoznatija atrakcija Namibije - Sossusvlei, što u prevodu znači "put bez povratka" i Deadvlei, glinena kotlina sa tamnim, mrtvim stablima akacije, koja su stara oko 900 godina, koju smo već pomenuli. To je verovatno jedno od čudnijih mesta na planeti Zemlji, ali i raj za fotografe.

2. Valvis Bej

Valvis Bej je drugi po veličini grad u Namibiji i naziv zaliva na kome leži. Ove vode su bogate planktonima i morskim svijetom, pa su takođe privukle veliki broj kitova, a time i kitolovaca i ribarskih brodova. Valvis Bej, sa svojim velikim zalivom i pješčanim dinama, važan je centar turističke aktivnosti. Atrakcije koje možete posjetiti i vidjeti jesu vještačko ostrvo ptica, poznata pješčana dina "Dina 7", najviša u Namibiji, solane i bogat svet ptica, kao i flamingosa.

3. Nacionalni park Etoša - zebre, flamingosi, crni nosorozi, gepardi

U ovom nacionalnom parku možete otići na džip avanturu. Slana pustinja zauzima veći dio ovog ogromnom nacionalnog parka, a većinom je suva, mada se za vrijeme leta napuni vodom, što privlači flamingose. Nekoliko izvora privlače puno vrsta ptica u rezervat, kao i neke ugrožene vrste životinja, kao što je crni nosorog.

"Glavna karakteristika parka je slana pustinja toliko velika da se može vidjeti iz svemira. Ipak, postoji obilje divljih životinja koje se okupljaju oko vodene, pa je gotovo zagarantovano da ćete videti divljač", navodi se na veb-sajtu parka. Inače, nacionalni park je ogroman i prostire se na preko 22.000 kvadratnih kilometara, ali u njegovom sastavu možete naći više kampova, restorana, prodavnica, bazena i benzinskih pumpi.

4. Luka Sendvič

U Sendvič luci je glavna atrakcija kontrast mora i dina. Prostire se na atlantskoj obali Namibije koja uključuje zaliv na sjeveru i lagunu na južnom kraju. Ranije je zaliv bio komercijalna luka gdje je bio popularan kitolov i ribolov, ali je sada najpoznatiji po pticama u laguni, posebno flamingosa i pelikana.

5. Vindhuk

Glavni grad Namibije ima oko 240.000 stanovnika i preko 300 sunčanih dana godišnje, ali je i umjetnički grad sa nekoliko galerija i otvorenih pijaca. Tamo možete obići luteransku Hristovu crkvu, Spomenik jahaču i Narodni muzej, Narodnu galeriju i Narodno pozorište.

6. Lepršave haljine

U posljednje vrijeme fotografisanje u lepršavim haljinama postalo je jako popularno i čak je pokrenulo industriju vrijednu milione evra. Santorini u Grčkoj je jedna popularna lokacija gdje žene plaćaju i preko 500 evra da bi napravile fotografije za društvene mreže (posebno Instagram), ali su i slike u pustinji zaživele, pa ovaj novi trend možete probati i u Namibiji.

7. Obala skeleta

Prostire se severnim dijelom atlantske obale Namibije. Naziv oblasti potiče od kostiju kitova i foka koji su nekada zatrpavali obalu, dijelom zbog industrije lova na kitove, iako u moderno doba obala takođe ima skeletne ostatke nastale nakon brodoloma uzrokovanih priobalnim stenama i maglom. Nešto sjevernije nalazi se jedna od najvećih kolonija foka na svijetu, gdje možete probati da vozite kajak sa fokama i, ako imate sreće, delfinima i drugim vrstama riba i ptica.

8. Ekstremni sportovi

Možete probati sendbording, sport sličan snoubordu koji uključuje vožnju preko ili niz pješčanu dinu dok stojite na dasci. Možete i da vozite kvad po pustinji, penjete se po stenama, probate kajting ili ziplajn ili letite balonom na topao vazduh. I to nije kraj namibijskim avanturama.​

Ovo, naravno, nije kompletna lista. Svakako treba vidjeti i kanjon reke Fiš, drugi najveći kanjon na svijetu i najveći u Africi, gradić Twyfelfontein i region Damaraland, a Namibija ima još štošta da ponudi. Ako želite da istražujete Afriku, ovo je dobro mjesto da počnete.

(Bloombergadria/MONDO)