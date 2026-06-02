Država duga 4.300 km, a široka tek 100: Spojila je najsuvlju pustinju na Zemlji i džinovsko carstvo pingvina

Smješten između Anda i Pacifika, Čile je dug čak 4.300 kilometara, ali iznenađujuće uzak. Ova neobična zemlja dom je najsuvlje pustinje na svijetu, velikih glečera i najvećeg bazena na planeti.

Izvor: Maciej Bledowski/Shutterstock

Smeštena na samoj ivici Tihog okeana, ova zemlja je toliko dugačka da bi, kada biste je položili preko Atlantskog okeana, izgledala poput mosta koji povezuje Kanadu i Španiju. Kako biste još bolje razumjeli dužinu Čilea, udaljenost između Londona i Bagdada iznosi 4.105 kilometara. Čile je dug čak 4.300 kilometara, ali je istovremeno iznenađujuće uzak. Na svojoj najužoj tački širok je manje od 100 kilometara, navodi Britanika (Britannica).

Kada je ova južnoamerička država stekla nezavisnost od Španije 1818. godine, bila je znatno manja. Budući da su je na istoku omeđivali Andi, a na zapadu Tihi okean, jedini smjerovi za teritorijalno širenje bili su sever i jug. U ratovima vođenim od 1879. do 1884. godine Čile je porazio susjedne Peru i Boliviju i osvojio područje koje danas čini njegov sjeverni dio. Na jugu je pak raselio autohtono domorodačko stanovništvo kako bi preuzeo ostatak teritorije.

Nevjerovatne činjenice

Najsuše mjesto na Zemlji: NASA je pustin ju Atakamu koristila za simulaciju uslova na Marsu jer je toliko suva da neke meteorološke stanice tamo nikada nisu zabilježile ni jednu kap kiše.

ju Atakamu koristila za simulaciju uslova na Marsu jer je toliko suva da neke meteorološke stanice tamo nikada nisu zabilježile ni jednu kap kiše. Raj za pingvine : Uprkos tropskoj klimi na sjeveru, Čile ima više glečera nego gotovo bilo koje drugo područje na Zemlji izvan polarnih regija i dom je velikim kolonijama pingvina, uključujući poznate Magelanove pingvine na ostrvu Magdalena.

: Uprkos tropskoj klimi na sjeveru, Čile ima više glečera nego gotovo bilo koje drugo područje na Zemlji izvan polarnih regija i dom je velikim kolonijama pingvina, uključujući poznate Magelanove pingvine na ostrvu Magdalena. Najveći bazen na svijetu: Odmaralište San Alfonso del Mar u Algarobu ima bazen upisan u Ginisovu knjigu rekorda. Dug je više od jednog kilometra, sadrži 66 miliona galona morske vode i površinom odgovara veličini 20 olimpijskih bazena, prenosi Kaskada (Cascada).

Odmaralište San Alfonso del Mar u Algarobu ima bazen upisan u Ginisovu knjigu rekorda. Dug je više od jednog kilometra, sadrži 66 miliona galona morske vode i površinom odgovara veličini 20 olimpijskih bazena, prenosi Kaskada (Cascada). Antarktička teritorija: Smješten između Tihog okeana i Anda, Čile takođe polaže pravo na dio Antarktika koji je veći od Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva zajedno.

(N1/MONDO)