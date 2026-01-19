Raste broj mrtvih u požarima u Čileu, sprovode se evakuacije: Velike vrućine pogoršavaju stanje (Video)

U Čileu je u požarima poginulo najmanje 19 ljudi, vlasti sprovode evakuacije, dok snažni vjetrovi i vrućina pogoršavaju 23 aktivna požara.

Izvor: Youtube/Wild WeatherUS/Printscreen

U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, saopštile su vlasti danas, dok vlada sprovodi masovne evakuacije i bori se sa 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina. Iako su noćas vremenski uslovi pomogli u kontroli nekih požara, najveći su i dalje aktivni. Nepovoljni vremenski uslovi očekuju se i tokom cijelog dana, izjavio je ministar bezbjednosti Luis Kordero na konferenciji za novinare.

Izvor: Youtube/Wild WeatherUS/Printscreen

"Danas se očekuju veoma visoke temperature“, rekao je Kordero, dodajući da su najviše strahovali od toga da u cijeloj regiji ne izbiju novi požari. Dijelovi centralnog i južnog Čilea dobili su upozorenje na ekstremnu vrućinu, a očekuje se da će temperature dostići i do 37 stepeni Celzijusa.

U dvije regije proglašeno vanredno stanje

Čileanska šumarska agencija CONAF saopštila je da su se u nedjelju do kasno uveče vatrogasci širom zemlje borili sa 23 požara, a najveći su zahvatili regije Ñuble i Bío Bío, u kojima je predsjednik Gabrijel Borić proglasio vanredno stanje.

Izvor: Youtube/Wild WeatherUS/Printscreen

Do sada je u potpunosti izgorelo 20.000 hektara zemlje, a najveći požar zahvatio je područje veće od 14.000 hektara na periferiji obalnog grada Konsepsiona. Požar se širio izuzetno brzo i tokom vikenda zahvatio gradove Penco i Lirquen, uništivši stotine domova, a život je izgubilo i nekoliko stanovnika. Vlasti i dalje procjenjuju ukupnu štetu.

Požari i ekstremne vrućine zahvatili i Argentinu

Vlasti se trenutno bore sa požarom koji preti zatvoru Manzano na rubu Konsepsionai gradu Tomeu na sjeveru zemlje. Talasi vrućine pogodili su Čile i Argentinu odmah nakon Nove godine i nastavili se u januaru. Početkom mjeseca izbili su šumski požari u argentinskoj Patagoniji, gdje je izgorjelo oko 15.000 hektara.