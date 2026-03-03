Putin poslao upozorenje Iranu: Poruka koja bi mogla da promijeni tok sukoba

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će iranskim liderima prenijeti duboku zabrinutost arapskih zemalja Zaliva zbog napada na energetsku infrastrukturu, dok cijene nafte rastu treći dan zaredom usljed širenja sukoba na Bliskom istoku.

Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putinprenijeće iranskim liderima zabrinutost arapskih lidera zbog napada Teherana na naftnu infrastrukturu u regionu, saopštio je Kremlj u utorak, dok se sukob u Iranu i dalje širi.

Ruski predsjednik je u ponedjeljak obavio niz telefonskih razgovora sa četvoricom lidera arapskih zemalja Zaliva, ponudivši da se iskoriste veze Moskve sa Teheranom, sa kojim ima strateško partnerstvo, kako bi pokušao da smiri tenzije u regionu.

"Putin će svakako uložiti sve napore da doprinese bar malom smirivanju napetosti. Jučerašnji razgovori sa skoro svim sagovornicima fokusirali su se na to da predsjednik Putin prenese svojim kolegama u Iranu duboku zabrinutost zbog napada na njihovu infrastrukturu, koristeći dijalog koji održavamo sa iranskim rukovodstvom", rekao je novinarima u utorak portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Cijene nafte u utorak su porasle treći dan zaredom, jer je Iran odgovorio na američke i izraelske napade napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama Persijskog zaliva i na tankere u Ormuskom moreuzu.

Putin je izrazio saučešće porodici iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u poruci predsjedniku Masudu Peskovu tokom vikenda, ali Kremlj nije objavio nikakve informacije o daljim kontaktima sa visokim iranskim zvaničnicima od početka napada u subotu.

Ruski predsjednik takođe nije razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, a Peskov je rekao da trenutno nema planova za takav razgovor.

