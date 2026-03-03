logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin poslao upozorenje Iranu: Poruka koja bi mogla da promijeni tok sukoba

Putin poslao upozorenje Iranu: Poruka koja bi mogla da promijeni tok sukoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će iranskim liderima prenijeti duboku zabrinutost arapskih zemalja Zaliva zbog napada na energetsku infrastrukturu, dok cijene nafte rastu treći dan zaredom usljed širenja sukoba na Bliskom istoku.

Putin poslao upozorenje Iranu Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putinprenijeće iranskim liderima zabrinutost arapskih lidera zbog napada Teherana na naftnu infrastrukturu u regionu, saopštio je Kremlj u utorak, dok se sukob u Iranu i dalje širi.

Ruski predsjednik je u ponedjeljak obavio niz telefonskih razgovora sa četvoricom lidera arapskih zemalja Zaliva, ponudivši da se iskoriste veze Moskve sa Teheranom, sa kojim ima strateško partnerstvo, kako bi pokušao da smiri tenzije u regionu.

"Putin će svakako uložiti sve napore da doprinese bar malom smirivanju napetosti. Jučerašnji razgovori sa skoro svim sagovornicima fokusirali su se na to da predsjednik Putin prenese svojim kolegama u Iranu duboku zabrinutost zbog napada na njihovu infrastrukturu, koristeći dijalog koji održavamo sa iranskim rukovodstvom", rekao je novinarima u utorak portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Cijene nafte u utorak su porasle treći dan zaredom, jer je Iran odgovorio na američke i izraelske napade napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama Persijskog zaliva i na tankere u Ormuskom moreuzu.

Putin je izrazio saučešće porodici iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u poruci predsjedniku Masudu Peskovu tokom vikenda, ali Kremlj nije objavio nikakve informacije o daljim kontaktima sa visokim iranskim zvaničnicima od početka napada u subotu.

Ruski predsjednik takođe nije razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, a Peskov je rekao da trenutno nema planova za takav razgovor.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ