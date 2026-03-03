Pogođena američka ambasada u Rijadu: Tramp najavio odmazdu, kulja gusti dim iznad diplomatske četvrti

Iranski dronovi napali su američku ambasadu u Rijadu, a Tramp najavljuje odgovor na ovaj incident.

Izvor: X/@EdKrassen/Printscreen

Iranski dronovi napali su američku ambasadu u Rijadu, a predsjednik SAD Donald Tramp najavio je skori odgovor na ovaj udar.

Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letelicama na zalivske države u kojima su baze SAD, nakon što su Izrael i Amerika pokrenuli veliki napad na Iran u subotu.

Rano jutros čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkoj ambasadi u Rijadu, rekli su tri izvora agencije Rojters upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg obima.

Crni dim se uzdizao iznad diplomatske četvrti Rijada, gde se nalaze strana diplomatska predstavništva.

Nije bilo prijavljenih povrijeđenih, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.

Tramp obećao odmazdu

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je za NewsNation da će se uskoro saznati kakav će biti odgovor na napad na američku ambasadu u Rijadu i na pogibiju američkog vojnog osoblja tokom sukoba sa Iranom, objavio je novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju sa njim.

BREAKING: 2 Iranian drones have struck the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia.



Iran is trying to harm Americans and our allies anyway they can.



It’s only going to get worse.pic.twitter.com/iXnFOmOYcx — Ed Krassenstein (@EdKrassen)March 3, 2026

Ambasada je rano u utorak izdala obavještenje za američke državljane u Rijadu i Džedi, i preporučila im da do daljnjeg izbjegavaju dolazak u ambasadu zbog napada na objekat.

(Blic/MONDO)