Pogođena američka ambasada u Rijadu: Tramp najavio odmazdu, kulja gusti dim iznad diplomatske četvrti

Iranski dronovi napali su američku ambasadu u Rijadu, a predsjednik SAD Donald Tramp najavio je skori odgovor na ovaj udar.
Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letelicama na zalivske države u kojima su baze SAD, nakon što su Izrael i Amerika pokrenuli veliki napad na Iran u subotu.
Rano jutros čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkoj ambasadi u Rijadu, rekli su tri izvora agencije Rojters upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg obima.
#BREAKING: The US Embassy in Riyadh was struck by TWO Iranian drones.#IranWar#Iran#USIranpic.twitter.com/ejihUj4Rpt— Swati Choudhary (@SwatiCho65814)March 3, 2026
Crni dim se uzdizao iznad diplomatske četvrti Rijada, gde se nalaze strana diplomatska predstavništva.
Nije bilo prijavljenih povrijeđenih, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.
Tramp obećao odmazdu
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je za NewsNation da će se uskoro saznati kakav će biti odgovor na napad na američku ambasadu u Rijadu i na pogibiju američkog vojnog osoblja tokom sukoba sa Iranom, objavio je novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju sa njim.
BREAKING: 2 Iranian drones have struck the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia.— Ed Krassenstein (@EdKrassen)March 3, 2026
Iran is trying to harm Americans and our allies anyway they can.
It’s only going to get worse.pic.twitter.com/iXnFOmOYcx
Ambasada je rano u utorak izdala obavještenje za američke državljane u Rijadu i Džedi, i preporučila im da do daljnjeg izbjegavaju dolazak u ambasadu zbog napada na objekat.
(Blic/MONDO)