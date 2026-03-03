Poskupjele gume i vulkanizerske usluge u Srpskoj

Cijene vulkanizerskih usluga u Republici Srpskoj ove zime porasle su i do 20 odsto, pa će vozači za zamjenu guma morati izdvojiti između 50 i 120 maraka, zavisno o vrsti i veličini vozila, dok su i same gume skuplje zbog rasta troškova proizvodnje i transporta.

Izvor: Jose Luis Carrascosa/ShutterStock.com

Sezona zamjene guma ponovo je aktuelna, a sa njom i pitanje – koliko će vozače to koštati ove godine. Prema podacima sa terena, cijena zamjene i balansiranja četiri gume u Republici Srpskoj u 2026. godini kreće se od 60 do 120 maraka, u zavisnosti od dimenzije točkova i lokalne zajednice.

U odnosu na prošlu godinu, riječ je o povećanju od 10 do 20 odsto. U Banjaluci kažu da je rast troškova neminovno uticao na cjenovnike, piše RTRS.

"Dolaskom toplijeg vremena, a samim tim i zakonskog roka od 1. aprila svim vozačima savjetujem da svoje zimske pneumatike zamijene za ljetne pneumatike. Ljetni pneumatik po svom sastavu je namijenjen za temperaturu betona već od 7 stepeni Celzijusovih kao i temperaturu vanjskog koja bi trebala ići preko nekih 10 ili 15 stepeni. Cijene usluga nisu značajno promijenjene u odnosu na prošlu ili pretprošlu sezonu vozači naravno uvijek trebaju da vjeruju ovlaštenim servisima gdje se navikli da mijenjaju gume ne bi trebale da idu negdje gdje im nije provjereno gdje neće dobiti račun gde nemaju samo garanciju na rad na uslugu", naveo je Neven Domazet iz Gumacentra Merkur, Banjaluka.

Slična situacija i u Bijeljini. Iako je potražnja velika, građani sve češće traže povoljnije opcije.

"U zavisnosti sad od kao i cijena od guma i sama usluga zavisnosti od dimenzije i od feluga. Da li je čelična? Da li je aluminijska? Da li je prečnik 13, 14, 15, 16, 17, 18. U zadnje vrijeme tržište se pomera prema tim nekim većim dimenzijama ide u širinu to je naravno i usluga skuplja naravno u pitanju su aluminijske feluge koju prilikom balansa traži veću pažnju i stručnost sam taj materijal i ti tegovi za balansiranje su skuplji i taj materijal je i materijal koji se postavlja na te veće samim tim i usluga montaže je skuplja", kazao je Miljan Јanjić, supervizor za maloprodaju i servis guma, Bijeljina.

Prema novim cijenama, koje su već istaknule brojne autoservisne radionice, cijene su porasle između 10 i 20 odsto u odnosu na prošlu sezonu.

Za vozila s gumama veličine 16 cola, kompletna zamjena četiri gume sada stoji oko 60, dok je prošle godine prosječna cijena bila između 45 i 50 maraka. Kod većih dimenzija, poput 19 ili 20 cola, cijena se penje i do 100 maraka po setu.

Kada je riječ o samim gumama, trgovci navode da su cijene u prosjeku više za 5 do 15 odsto, u zavisnosti od proizvođača i dimenzije. Razlog su globalna kretanja na tržištu sirovina i transporta.

Stručnjaci savjetuju vozačima da zamjenu planiraju na vrijeme, kako bi izbjegli sezonske gužve i eventualno i onako već podivljale cijene u špicu sezone.

Zamjena guma ostaje obavezna stavka za vozače, ali će ove godine zahtijevati nešto dublji džep. Iz auto-servisa poručuju – bez obzira na cijenu, bezbjednost na putu mora biti na prvom mjestu.

(Mondo)