Zelenski nudi stručnjake za uništavanje iranskih dronova: Ima uslov za Trampa i njegove saveznike

Zelenski je ponudio slanje ukrajinskih stručnjaka za obaranje iranskih dronova na Bliski istok, pod uslovom da lideri regiona uvjere Putina na privremeno primirje u ratu protiv Ukrajine.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je slanje najboljih ukrajinskih stručnjaka za obaranje iranskih dronova na Bliski istok, ali pod jednim uslovom, da tamošnji lideri uvjere ruskog predsjednika Vladimira Putina da pristane na jednogodišnje primirje u ratu protiv Ukrajine, izvještava Bloomberg. Četiri godine ruske totalne invazije omogućile su Kijevu razvoj jedinstvenog iskustva u presretanju dronova, uključujući i iranske letjelice tipa Shahed koje se trenutno koriste u napadima na zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Saudijske Arabije, rekao je Zelenski u ponedjeljak.

"Lideri Bliskog istoka imaju dobre odnose s Rusijom"

"Predložio bih sljedeće: lideri Bliskog istoka imaju dobre odnose s Rusima", rekao je Zelenski u telefonskom razgovoru za Bloomberg iz Kijeva. "Mogu da zatraže od Rusa da sprovedu jednogodišnje primirje."

Nakon što bi primirje stupilo na snagu, "poslaćemo naše najbolje operatere za presretanje dronova u zemlje Bliskog istoka", rekao je. Dodao je da bi se primirje moglo proglasiti i na dva mjeseca ili dvije nedjelje, "kako bismo mogli pomoći zemljama Bliskog istoka u zaštiti civila". Zelenski je iznio ovu ponudu nakon što su gradovi širom Bliskog istoka, uključujući Dubai, tokom vikenda postali meta iranskih napada dronovima i projektilima. Teheran je time uzvratio na američke i izraelske vojne udare u kojima su ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i drugi visoki zvaničnici.

Moskva dosad odbijala primirje

Rusija je više puta odbila pozive američkog predsjednika Donalda Trampa na primirje u Ukrajini, dok je Vašington pokušavao da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma. Nije jasno zašto bi Putin sada pristao na takav prijedlog.

Ruski predsjednik u ponedjeljak je održao niz telefonskih razgovora sa liderima zalivskih država pogođenih iranskim napadima, uključujući Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je Moskva takođe "u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom".

"Sigurno je da UAE, Saudijska Arabija i Katar imaju dobre odnose, prije svega ekonomske, s Putinom", rekao je Zelenski. "Možemo pomoći Izraelu na isti način."

