"Ne želim da se sastanem sa njim u Ukrajini": Fico žestoko optužio Zelenskog

Robert Fico tvrdi da Kijev ne želi obnovu tranzita ruske nafte, dok Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajinu za odugovlačenje i blokiraju pomoć EU.

Izvor: shutterstock/Alexandros Michailidis/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da je stekao "jasan utisak" nakon telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da Kijev ne želi da obnovi tranzit ruske nafte kroz naftovod Družba. Tranzit nafte preko Družbe ka Mađarskoj i Slovačkoj, jedine dvije zemlje Evropske unije koje i dalje uvoze rusku naftu, obustavljen je 27. januara nakon, kako Kijev tvrdi, ruskog napada na pumpne stanice u zapadnoj Ukrajini.

Kijev navodi da su popravke u toku, ali Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajinu da odugovlači. Fico i mađarski premijer Viktor Orban saglasili su se da formiraju istražnu komisiju i zatražili pristup, ali je Fico rekao da je Zelenski to odbio.

"Stekao sam jasan utisak da ukrajinska strana nema interes da ponovo pokrene tranzit", rekao je Fico. Zelenski je poručio da je pozvao Fica u Ukrajinu kako bi razgovarali o "svim postojećim problemima", dok je Fico naveo da bi radije da se sastanak održi u nekoj od zemalja članica EU.

Fico je naglasio i da raspolaže obavještajnim podacima prema kojima ne postoje prepreke za ponovno otvaranje naftovoda, čije zatvaranje izaziva logističku i ekonomsku štetu. Orban je na Fejsbuku optužio Kijev da je obustavio isporuke iz političkih razloga.

Mađarski premijer blokira odobravanje zajma Evropske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, kao i usvajanje novih sankcija protiv Moskve, sve dok Kijev ne nastavi isporuke ruske nafte preko Družbe.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Evropska unija je zabranila većinu uvoza nafte iz Rusije. Međutim, naftovod Družba privremeno je izuzet kako bi zemljama centralne Evrope bilo ostavljeno vrijeme da pronađu alternativna rješenja. Mađarska i Slovačka i dalje uvoze rusku naftu ovim naftovodom, koji je više puta bio meta ukrajinskih napada.