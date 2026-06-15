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Makron čestitao Trampu čim je sletio u Francusku: "Američka vojska sada juri preostale mine"

Makron čestitao Trampu čim je sletio u Francusku: "Američka vojska sada juri preostale mine"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Makron čestitao Trampu na završetku rata na Bliskom istoku na Samitu G7 u Francuskoj.

Makron čestitao Trampu na završetku rata na Bliskom istoku Izvor: EPA/LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je danas popodne na Samit G7 u Evianu u Francuskoj nakon što je u nedjelju 14. juna saopštio da je završen rat na Bliskom istoku i da će Sjedinjene Države i Iran u petak 19. juna potpisati mirovni sporazum u Ženevi u Švjacarskoj. On se obratio predstavnicima medija zajedno sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom koji mu je odmah čestitao veliki uspjeh.

"Veoma sam srećan zbog sporazuma sa Iranom. Ormuski moreuz je sada djelimično otvoren, ali biće u potpunosti u petak nakon što se potpiše mirovni sporazum u Švajcarskoj.

Američka vojska sada juri preostale mine koje su već locirane. Neće biti naplate taksi zbog prolaska kroz Ormuski moreuz. Sjedinjenim Državama neće biti potrebna pomoć u obezbeđivanju toga, ali ne bi škodilo imati brod ili dva za određene države", izjavio je američki predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Tramp je prije nekoliko dana najavio mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom nakon čega je iranska vojska to demantovala na šta američki predsjednik nije reagovao, već je apelovao na smirivanje tenzija kako bi se mirovni pregovori priveli kraju. Sada je i zvanično saopštio da je završen rat na Bliskom istoku koji je počeo u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara ove godine kada je odmah ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei kog je na toj poziciji naslijedio njegov sin Modžtaba Hamnei.

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Tagovi

Emanuel Makron Donald Tramp čestitka

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