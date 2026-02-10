"SAD će nas napasti u narednim mjesecima, to je sigurno": Makron tvrdi da Donald Tramp želi raspad EU

Francuski predsjednik Emanuel Makron govorio je o odnosima između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: GAETAN CLAESSENS/European Union

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da bi Evropa trebalo da se pripremi za dalju konfrontaciju sa Sjedinjenim Državama i da nedavni "grenlandski trenutak" vidi kao poziv na buđenje za sprovođenje dugo odlaganih ekonomskih reformi i jačanje globalne moći Evropske unije.

U intervjuu objavljenom u nekoliko evropskih novina, Makron je rekao da Evropa ne bi trebalo da trguje zatišjem u tenzijama sa Vašingtonomza trajni proboj uprkos očiglednom kraju sporova oko Grenlanda, trgovine i tehnologije.

"Kada dođe do jasnog čina agresije, mislim da ono što treba da uradimo jeste da ne popuštamo ili pokušavamo da postignemo kompromis. Mislim da smo tu strategiju pokušavali mjesecima. Ne funkcioniše", rekao je Makron.

"Trampova administracija je otvoreno antievropska"

Makron je rekao da je Trampova administracija "otvoreno antievropska" i da teži "raspadu" EU.

"SAD će nas napasti u narednim mjesecima, to je sigurno, zbog digitalne regulacije", dodao je Makron, upozoravajući na Trampove potencijalne američke uvozne tarife ako EU koristi svoj Zakon o digitalnim uslugama za kontrolu tehnoloških kompanija.

Francuski predsjednik je takođe ponovio svoj poziv za novo zajedničko zaduživanje, kao što su evroobveznice, tvrdeći da bi to omogućilo EU da investira u velikim razmjerama i ospori hegemoniju američkog dolara.

Program borbenih aviona FCAS

Makron je takođe rekao da francusko-nemačko-španski program borbenih aviona FCAS nije mrtav i da se nada da će uskoro razgovarati o planovima za napredak sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

U decembru su izvori rekli Rojtersu da sastanak francuskih, njemačkih i španskih ministara odbrane nije uspio da postigne napredak u spasavanju problematičnog programa, u okviru kojeg bi zemlje izgradile avion koji bi zamenio francuski Rafal i njemačke i španske Jurofajtere.

Na pitanje da li je projekat FCAS mrtav, Makron je odgovorio:

"Ne. Francuska procjena je da je FCAS veoma dobar projekat i nisam čuo nijedan njemački glas koji mi kaže da to nije dobar projekat", rekao je. Dodao je da se nada da će projekat FCAS napredovati.

Lideri EU sastaće se u Briselu na samitu kako bi razgovarali o mjerama za jačanje ekonomije EU i njeno povećanje konkurentnosti sa SAD i Kinom na globalnoj sceni.

