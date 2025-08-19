"Putin će to uraditi za mene": Tramp nije znao da ga snimaju, pričao o pregovorima za kraj rata

Donald Tramp nije znao da su i dalje uključeni mikrofoni i kamere i otkrio je o čemu je pričao sa Putinom.

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da misli da će ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti sporazum o bezbjednosnim garancima za Ukrajinu. Tramp je ovo zvanično izjavio na početku sastanka sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima na početku javnog dijela sastanka koji je otvoren za medije nakon čega su se svi prebacili u Ovalnu kancelariju na zatvoreni dio sastanka.

Međutim, rekao je da "misli" da će Putin to prihvatiti u trenucima kada su bili uključeni mikrofoni i kamere. Nije poznato kome je to rekao.

"Da, da organizujemo trilateralni sastanak. Mislim da želi da prihvati dogovor, zbog mene. Razumiješ kako to čudno zvuči", izjavio je Tramp.

‼️ TRUMP ON HOT MIC: “I think he (Putin) wants to make a deal for me.“pic.twitter.com/VBkI82WbMD — Lord Bebo (@MyLordBebo)August 18, 2025

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvuje više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute stigli su u Vašington na sastanak.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Šta se desilo prethodnog puta na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog?

Prethodni sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući je prošao katastrofalno. Dogodio se u petak 28. februara ove godine i izbila je žestoka svađa pred predstavnicima medija koji su takođe “napadali” Zelenskog, a sve je kulminiralo izbacivanjem iz Ovalne kancelarije.

(MONDO)