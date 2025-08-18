"Putin čeka moj poziv": Tramp otkrio uslov za kraj rata u Ukrajini

Donald Tramp će pozvati Vladimira Putina nakon sastanaka u Bijeloj kući. Otkrio je i šta je potrebno da bi se organizovao trilateralni sastanak na kom bi prisustovali on, Putin i Zelenski.

Izvor: photoibo/Shutterstock/X/@disclosetv

Američki predsjednik Donald Tramp je pred kraj sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim otkrio novinarima da će nakon završenog sastanka i sa evropskim liderima, kom će takođe prisustvovati Zelenski, pozvati ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Razgovarao sam indirektno sa predsjednikom Putinom. Razgovaraćemo i telefonom nakon ovih sastanaka.

Možda ćemo imati trilateralni sastanak. Ako ga ne bude... rat će se nastaviti.

Mislim da imamo dobru priliku da okončamo sukob ako bude i trilateralnog sastanka. On očekuje moj poziv nakon ovog sastanka, hvala vam svima na pažnji", rekao je Tramp.

NOW - Trump: "If we don't have a tri-lat, then the fighting continues... [Putin's] expecting my call when we're finished with this meeting."pic.twitter.com/CIXxeDzixN — Disclose.tv (@disclosetv)August 18, 2025

Da podsjetimo, sastanku Zelenskog i Trampa prisustvovaće kasnije više evropskih lidera.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute stigli su u Vašington na sastanak.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio prijedlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

Vidi opis "Putin čeka moj poziv": Tramp otkrio uslov za kraj rata u Ukrajini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)