Ovaj put neće biti sam: Zelenski vodi "tešku artiljeriju" na sastanak sa Trampom 1

Ovaj put neće biti sam: Zelenski vodi "tešku artiljeriju" na sastanak sa Trampom

Autor Vesna Kerkez
Volodimir Zelenski ne putuje sam u Vašington na sastanak sa Donaldom Trampom.

predstavnici EU idu sa zelenskim na sastanak s trampom Izvor: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Za sutra, odnosno ponedjeljak 18. avgust, zakazan je veliki sastanak u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu koji bi mogao da bude ključan za rješavanja rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se "vraća na mjesto zločina", odnosno na mjesto na kom je prethodni put doživio najveće poniženje u svojoj političkoj karijeri zbog žestoke svađe sa Donaldom Trampom, ali ovog puta neće biti sam.

Sa njim na sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvuje više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute potvrdili su dolazak u Vašington.

Sastanku će prisustvovati i premijer Švedske Ulf Kristerson, ali onlajn. Za danas je inače sazvan sastanak "Koalicije voljnih" u Briselu u Belgiji, prisustvovaće i Zelenski.

Pogledajte fotografije sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina

Da podsjetimo, u petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio prijedlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora očekuje se u ponedjeljak u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

(MONDO)

