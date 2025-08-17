Fon der Lajen na sastanku sa Trampom i Zelenskim

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sutra će otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovala na sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Na zahtjev predsjednika Zelenskog, pridružiću se sutra sastanku sa predsjednikom Trampom i evropskim liderima u Bijeloj kući", rekla je Fon der Lajenova na platformi "Iks".

Zelenski je juče potvrdio planiranu posjetu Sjedinjenim Državama 18. avgusta kako bi se sastao sa Trampom.

(Srna)