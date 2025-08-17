logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fon der Lajen na sastanku sa Trampom i Zelenskim 1

Fon der Lajen na sastanku sa Trampom i Zelenskim

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sutra će otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovala na sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

Fon der Lajen na sastanku sa Trampom i Zelenskim Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Na zahtjev predsjednika Zelenskog, pridružiću se sutra sastanku sa predsjednikom Trampom i evropskim liderima u Bijeloj kući", rekla je Fon der Lajenova na platformi "Iks".

Zelenski je juče potvrdio planiranu posjetu Sjedinjenim Državama 18. avgusta kako bi se sastao sa Trampom.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ursula fon der Lajen Volodimir Zelenski Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Šta će ona teta sa njima

Ona Von der Layen je kao teta iz komunističkog doba sa trajnom . I to je predstavnik EU. &#128565;‍&#128171;&#129763;Zato tu EU niko ne ferma.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ