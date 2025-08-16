Napad na Ukrajinu biće i napad na Ameriku? Cure novi detalji sa sastanka Trampa i Putina, upleten i NATO

Đorđa Meloni je otkrila najzanimljivije dijelove sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa. Riječ je o bezbjednosnim garancijama, Tramp razmatra član 5 NATO pakta.

Premijerka Italije Đorđa Meloni kratko se oglasila o sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsjednika. Nakon što su procurili prvi detalji o sastanku na Aljasci kada je Putin izneo zahtev za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini, a Meloni je spomenula ono što je bilo "najzanimljivije" na tom sastanku, prenosi "Gardijan" pisanje "Rojtersa".

Riječ je o bezbjednosnim garancijama. Ona je napomenula da se Trampu dopada ideja Italije o bezbjednosnim garancima koje su inspirisane članom 5 NATO pakta.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina

Kako glasi član 5 NATO saveza?

Član 5 NATO pakta glasi da ako je napadnuta jedna članica, tretira se kao da su sve napadnute. Sve članice su se prilikom učlanjenja obavezale da će pomoći u odbrani svakoj napadnutoj članici.

"Strane su saglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Evropi ili u Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih, i zato su saglasne da će, u slučaju takvog oružanog napada, svaka od njih, u ostvarivanju prava pojedinačne ili kolektivne samoodbrane priznate članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, pomoći strani ili stranama koje su napadnute, preduzimajući odmah, pojedinačno i zajedno sa drugim stranama, mjere koje se smatraju potrebnim, uključujući i upotrebu oružane sile, radi uspostavljanja ili održavanja bezbjednosti sjevernoatlantskog područja", navodi se u članu 5 Ugovora o Sjevernoatlantskom savezu.

