Fon der Lajen pokreće konsultacije sa evropskim liderima nakon Putin-Tramp sastanka

Fon der Lajen pokrenula konsultacije sa liderima EU i NATO-a nakon sastanka Putina i Trampa, navodi izvor.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen pokrenula je konsultacije sa predsjednikom Evropskog savjeta, generalnim sekretarom NATO-a i liderima nekoliko zemalja EU nakon razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa, rekao je neimenovani izvor za RIA Novosti.

"Šef Evropske komisije trenutno razgovara sa liderima Francuske, NJemačke, Italije, Finske, Ujedinjenog Kraljevstva i Poljske. Predsjednik Evropskog savjeta i generalni sekretar NATO-a takođe učestvuju", rekao je izvor.

Ranije je izvor RIA Novosti rekao da je Tramp obavijestio Fon der Lajenovu, generalnog sekretara NATO-a i evropske lidere o svojim razgovorima sa Putinom.

(MONDO/Agencije)