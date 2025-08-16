logo
Fon der Lajen pokreće konsultacije sa evropskim liderima nakon Putin-Tramp sastanka 2

Fon der Lajen pokreće konsultacije sa evropskim liderima nakon Putin-Tramp sastanka

Autor Nikolina Damjanić
2

Fon der Lajen pokrenula konsultacije sa liderima EU i NATO-a nakon sastanka Putina i Trampa, navodi izvor.

Ursula fon der lajen pokreće konsultacije nakon sastanka na Aljasci Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen pokrenula je konsultacije sa predsjednikom Evropskog savjeta, generalnim sekretarom NATO-a i liderima nekoliko zemalja EU nakon razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa, rekao je neimenovani izvor za RIA Novosti.

"Šef Evropske komisije trenutno razgovara sa liderima Francuske, NJemačke, Italije, Finske, Ujedinjenog Kraljevstva i Poljske. Predsjednik Evropskog savjeta i generalni sekretar NATO-a takođe učestvuju", rekao je izvor.

Ranije je izvor RIA Novosti rekao da je Tramp obavijestio Fon der Lajenovu, generalnog sekretara NATO-a i evropske lidere o svojim razgovorima sa Putinom.

(MONDO/Agencije)

Ursula fon der Lajen Donald Tramp Vladimir Putin

Hahaha

Jadni LGBT Evropejci, niko ih ne treba niti šiša. Ali i ko bi kada im je predsjedica ova neatraktivna neharizmatična teta a ministrica ona Kaja Kalas koja bi bolje da snima filmove za odrasle

Jaaa

@Hahaha i nju je neko htio sedam puta, sedmoro djece...

