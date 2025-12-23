"Grin tim". Pripreme za međunarodnu tužbu protiv Hrvatske zbog Trgovske gore već počinju

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Mario Crnković rekao je da već treba realizovati aktivnosti koje će u budućnosti olakšati podnošenje tužbe protiv Hrvatske zbog planova da na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na granici sa BiH, gradi skladište radioaktivnog otpada.

Izvor: MONDO

Crnković je istakao da će se početkom 2026. navršiti godina dana od angažmana pravne kuće iz Francuske, te da je važno da javnost bude informisana o aktivnostima.

On je naveo da pravni kapaciteti na nivou jedinica lokalne samouprave do sada ni na koji način nisu uključeni, što treba promijeniti.

Crnković je istakao da će značajan dio odbrane prava na život predstavljati angažman građana, odnosno podnošenje pojedinačnih tužbi.

"Da li će tužbe i druge pravne korake preduzimati jedinice lokalne uprave, prerano je govoriti. Zavisiće od potrebe, smisla i raspoloženosti donosioca odluka na lokalnim nivoima. Budući da će tužbe građana biti masovne, bar po ovom što se sada može vidjeti, pogođene lokalne zajednice moraju biti spremne na podršku građanima, te osigurati besplatnu pravnu pomoć", rekao je Crnković.

On smatra da lokalni, kantonalni, entitetski i nivo BiH treba da imaju raspoloživa finansijska sredstva za aktivnosti u vezi sa slučajem "Trgovska gora".

"Kada je riječ o lokalnim i kantonalnim nivoima, to se prije svega može posmatrati kroz podršku angažmanima građana u smislu pravnog aspekta i odbrana elemenata osnovnih ljudskih prava na zakonom dozvoljene načine u BiH i inostranstvu", naveo je Crnković.

On je ukazao da treba uzeti u obzir i izdvajanja za analize i studije prisustva značajnih negativnih prekograničnih uticaja za područje, te administrativne jedinice.

Crnković je naveo da entitetski nivoi imaju odgovornost da se završe istraživanja koja je definisao Ekspertski tim na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, postojaće i potreba za dodatnim istraživanjima kako be se sačinila kredibilna argumentacija za međunarodni nivo.

Predsjednik Udruženja "Grin tim" rekao je da je u Hrvatskoj, nakon izglasavanja Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, u toku medijska kampanja gdje se nadležni svim silama trude da prikažu da je projekat izgradnje tog centra bezopasan za ljude i životnu sredinu.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samog granici sa BiH.